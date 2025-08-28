Alcaraz arrolla a Bellucci y se mete en tercera ronda del US Open

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este miércoles en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras derrotar con contundencia al italiano Mattia Bellucci en tres sets (6-1, 6-0, 6-3) en una hora y 38 minutos de juego.

Carlos Alcaraz continúa dejando buenas sensaciones en el US Open. Si en primera ronda superó sin dificultades a un gran sacador como Reilly Opelka, en segunda ronda su rendimiento fue aún mejor ante Bellucci. El tenista murciano destrozó al italiano con un juego variado, vistoso y, sobre todo, eficaz. Bellucci apenas pudo aguantar sobre la pista una hora y 38 minutos ante un vendaval de Alcaraz que sólo le dejó sumar cuatro juegos en todo el encuentro.

El partido del murciano fue completísimo de principio a fin. Volvió a encontrar el acierto con sus saques --60% de primeros en el partido--, con los que no tuvo que hacer frente a ninguna bola de rotura en contra, y al resto, consiguió ganar siete de los 11 juegos. Además, acumuló 32 golpes ganadores por 23 errores no forzados, números que advierten a sus rivales de que ha llegado a este US Open en uno de los mejores momentos de la temporada.

Con este triunfo, Alcaraz ya mejora su participación en el US Open del curso anterior, en el que cayó en segunda ronda ante el neerlandés Botic van de Zandschulp. Así, vuelve a colocarse número uno del mundo de manera virtual, pasando de nuevo la presión a Jannik Sinner, que deberá superar la participación del español si quiere mantenerse en lo más alto del ranking ATP tras el torneo neoyorquino.

Todo ello, en un partido que tuvo poca historia desde el comienzo. El de El Palmar arrancó apabullando a su rival con cinco juegos consecutivos --dos de ellos al resto--, y sólo permitió a Bellucci estrenar su casillero en el sexto juego, antes de que cerrara el set con su saque (6-1). Y más contundente sería la segunda manga, en la que el número uno español hizo un rosco a un Bellucci que sólo pudo sumar 11 puntos.

No había pasado ni una hora de partido, y el huracán Alcaraz ya estaba 2-0 arriba en una Arthur Ashe que se lo estaba pasando en grande con el español. Y en el tercer set, el más disputado del encuentro, el murciano cerraría su pase a la tercera ronda del US Open con cuatro juegos consecutivos --dos 'break'--, para el definitivo 6-3.

Ahora, en tercera ronda, Carlos Alcaraz se enfrentará al italiano Luciano Darderi, cabeza de serie número 32 del torneo, que venció en su duelo de segunda ronda al estadounidense Eliot Spizzirri en cuatro sets (6-0, 7-6(3), 2-6, 6-4) en dos horas y 33 minutos de juego.