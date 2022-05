Alcaraz irrumpe en octavos tras superar el escollo de Korda

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz firmó un notable triunfo ante el estadounidense Sebastian Korda (6-4, 6-4 y 6-2) en un partido que superó por nueve minutos las dos horas de duración y que le permite convertirse en el jugador más joven que accede a los octavos de final en la historia de Roland Garros.

A Alcaraz no le tembló el pulso pese al rival que tenía delante. El murciano se enfrentaba al único tenista capaz de tumbarle esta temporada en tierra batida, pero estuvo por encima de los precedentes. Un partido perfecto que le otorga el billete para octavos de final, donde se verá las caras con el ruso Karen Khachanov.

"Es increíble, he disfrutado muchísimo del partido, me encanta jugar con este público", dijo Alcaraz tras arrasar a Korda en una noche donde todo salió bien para el tenista español en su segundo partido como profesional en la pista Philippe Chatrier. "Me lo paso bien jugando al tenis, me lo paso bien en este tipo de pistas", añadió con descaro.

Alcaraz arrancó con decisión y en el tercer juego ya había roto el servicio de Korda. Toda una declaración de intenciones, sobre todo cuando el español lo pasó mal en el quinto asalto. Su volea cerca de la red le dio alas para mantener la compostura y abrochar la primera manga con un 6-4 sobresaliente.

Korda intentó levantarse del traspié pero volvió a encontrar una severa resistencia en el español, insaciable desde el fondo de la pista y capaz de ejecutar golpes mágicos que parecían perdidos para cualquier humano. Esa vitalidad -y otra rotura en el ecuador del segundo set- pusieron en ventaja al jugador de El Palmar, más cómodo de lo que nadie hubiera imaginado en tal escenario.

Ni su entrenador, Juan Carlos Ferrero, daba crédito desde la grada a la soltura con la que su pupilo estaba despachando el principal escollo en este Roland Garros tras el apuro del pasado miércoles. En el tercer set todo fue más fácil, con un Korda venido a menos y un Alcaraz crecido, el murciano fue imposible de parar con su 'drive'.

El 6-2 final refleja la superioridad de este joven emergente que sigue derribando puertas en la historia del tenis. Su próximo objetivo será el ruso Khachanov, cabeza de serie número 21 en París, antesala de un hipotético duelo ante el alemán Alexander Zverev o el también español Bernabé Zapata, una de las sorpresas del torneo.