Alcaraz: "No me afecta en absoluto no haber jugado partidos en pista dura antes del US Open"

El murciano dejó de entrenar este sábado en Nueva York "simplemente por precaución" tras torcerse un tobillo



MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró este sábado que no le afectaba "en absoluto" llegar al Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada sin haber jugado demasiado en pista dura, y también tranquilizó sobre su estado físico tras tener que dejar su entrenamiento por una torcedura de tobillo.

El campeón de Roland Garros y Wimbledon sufrió el percance mientras entrenaba con el argentino Francisco Cerúndolo y decidió parar el entrenamiento, aunque ante los medios confirmó que había sido más por precaución que por un daño real que pusiese en riesgo su participación en Nueva York.

"Simplemente detuve mi entrenamiento por precaución. No me sentía bien ni lo suficientemente cómodo como para seguir entrenando por si pudiese empeora, pero después de unas horas, me siento bien, así que este domingo intentaré volver a entrenar al cien por cien sin pensar en ello", señaló Alcaraz en rueda de prensa.

El murciano dejó claro que no estaba "preocupado en absoluto" por su participación en el último 'grande' del año. "Estaba enfadado porque no quería dejar de entrenar, también para respetar a Cerúndolo, porque quiero entrenar, mejorar y jugar. El tobillo no me preocupaba, estoy seguro de que el domingo o el lunes estaré al cien por cien seguro", remarcó.

El ganador de cuatro 'Grand Slams' llega a Flushing Meadows sin mucha preparación en pista dura, tan sólo su derrota en el Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos). "Bueno, a mí no me importa. Obviamente, me hubiera encantado tener más partidos en mi haber en pista dura antes de este US Open, pero no me afecta en absoluto", remarcó.

"Si miro un poco hacia atrás, sé que, por ejemplo, de cara a Roland Garros, no jugué demasiados partidos en tierra y fue un resultado bastante bueno, y luego en Wimbledon, lo mismo. No quiero pensar que va a ser lo mismo, pero no me preocupa no tener demasiados partidos en pista dura", añadió al respecto.

En cuanto a su derrota en la final de los Juegos Olímpicos de París ante el serbio Novak Djokovic, no olvida que fue una de las finales "más importantes" de su "vida". "Sé que los Juegos Olímpicos son cada cuatro años, así que no sé si voy a tener otra oportunidad de ganar el oro, pero voy a luchar por ello, seguro, en los próximos", afirmó el de El Palmar.

Alcaraz vivió "un momento difícil" hace unas semanas al "perder la medalla de oro en un partido muy reñido" en el que tuvo "oportunidades", pero en el que tenía como rival "a un jugador muy bueno que estaba luchando por lo mismo". "Se lo merecía. Después de los Juegos todo estuvo bien, me di cuenta de que gané la medalla de plata y eso fue un gran logro para mí del que tengo que estar orgulloso", subrayó.

"Ahora intento seguir adelante, intento aprender sobre este partido para que en las próximas finales o los próximos partidos importantes de mi carrera, pueda afrontarlo de una manera diferente o mejor que en los Juegos Olímpicos, pero me di cuenta de que era un momento importante de mi vida", sentenció el número tres del mundo.

Por otro lado, preguntado por su tenis, remarcó que "siempre" trata de llevar a sus rivales "al límite" y buscando "ser agresivo todo el tiempo". "Sólo intento jugar diferentes golpes y creo que lo peor para mi oponente es que no va a saber qué va a pasar a continuación. Él tiene que ser agresivo y tiene que defender bien si quiere estar vivo en el punto", detalló.

También fue preguntado por lo sucedido con el italiano Jannik Sinner y su absolución tras dar dos veces positivo el pasado marzo. "Es un momento realmente difícil para él, eso seguro. Es complicado y en inglés va a ser difícil para mí explicarme, pero lo intentaré", advirtió el español.

"Creo en un deporte limpio y estoy bastante seguro de que hay muchas cosas que no sabemos dentro del equipo, pero si dejaron que Jannik siguiera jugando es por algo. Le dijeron era inocente, eso es todo lo que sé y es todo de lo que puedo hablar", sentenció Alcaraz.