Arnaldi y Cobolli, semifinal italiana en Roland Garros

Matteo Arnald, Roland Garros - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los italianos Matteo Arnaldi y Flavio Cobolli se verán las caras en semifinales de Roland Garros, segundo 'grande' de la temporada, al superar este miércoles al también italiano Matteo Berrettini por lesión cuando ganaba 7-5, 5-2, y al canadiense Felix Auger-Aliassime, por 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Arnaldi se convirtió en el primer jugador de este siglo en llegar a semifinales de un 'Grand Slam' estando fuera del 'Top 100' del mundo, beneficiado de la retirada de su compatriota, por una lesión en la pierna izquierda, aunque ya con el partido de su lado.

El número 104 del mundo, hasta que el lunes dé un salto considerable hasta el 'Top 30', avanzó a sus cuartas semifinales en el circuito y el viernes ante su compatriota Flavio Cobolli en semifinales, el diestro de 25 años buscará la primera clasificación de su carrera a una final del Circuito ATP.

Las sorpresas de estos días en el Abierto de Francia abrieron la puerta a aspirantes inesperados, como un Arnaldi que aseguró la primera semifinal italiana de la historia de Roland Garros, sin que ninguno sea el número uno del mundo Jannik Sinner. Antes, había cumplido con su parte Cobolli, a pesar de empezar por debajo en el marcador en la Philippe-Chatrier.

Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie, tuvo incluso 'break' arriba en el segundo set, pero ahí empezó la reacción del italiano. La remontada dio la confianza que necesitaba a un Cobolli que salvó siete bolas de 'break' en el tercer parcial. Con una única opción en el cuarto, la de la rotura del quinto juego, el italiano sentenció su victoria, el 3-0 en duelos directos con el canadiense.