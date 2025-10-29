Bucsa se mete en los cuartos de Hong Kong

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa se ha metido este miércoles en los cuartos de final del torneo de Hong Kong, de categoría WTA 250 y que se disputa en superficie dura, tras imponerse por la vía rápida en su duelo de octavos de final a la colombiana Emiliana Arango (6-2, 6-4) en una hora y 29 minutos de partido.

Cristina Bucsa sigue avanzando en el WTA 250 de Hong Kong. La tenista de orígenes moldavos ha vuelto a mostrar una gran versión en su segundo partido del torneo para meterse entre las ocho mejores tenistas. La española no dio opción a la colombiana Arango gracias a un nivel altísimo al resto, donde consiguió ganar siete de los nueve juegos que disputó.

Y así comenzaría el partido, con Bucsa ganando su primer turno de saque y quebrando el de su rival, un 'break' que no pudo consolidar al perder su siguiente saque. Sin embargo, la comodidad de la cántabra al resto le permitió ganar los siguientes tres turnos de saque de su rival. Así, se llevaría el primer parcial del encuentro por 6-2.

Más dificultad tendría Bucsa para llevarse el segundo set, que empezó con una rotura en contra y un 0-2 desfavorable en el marcador. Pero la reacción de la española llegaría, de nuevo al resto, rompiendo los siguientes dos saques de Arango. Dos 'breaks' que igualaron el partido hasta el tramo final en el que, con 5-4 en el marcador, cerraría el partido con su séptimo 'break' del encuentro.

Ahora, en la ronda de cuartos de final, Cristina Bucsa se enfrentará a la ganadora del duelo de octavos que enfrenta a la suiza Belinda Bencic, cabeza de serie número 1 del torneo, y a la china Yafan Wang.