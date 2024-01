Carlos Alcaraz: "Cada día en Australia me siento mejor y más cómodo"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció este lunes que "cada día" en el Abierto de Australia se siente "mejor y más cómodo", con "confianza" y "orgulloso del nivel" al que está "jugando" en Melbourne, al mismo tiempo que espera una "batalla dura" ante Alexander Zverev en cuartos de final.

"Es especial llegar a cuartos de final en Melbourne, es un torneo realmente increíble. Estoy orgulloso del nivel al que estoy jugando, por lo que será un partido muy duro. Obviamente es genial encontrar este nivel, jugar a este nivel. Intentaré tomarme esto como una ventaja, la confianza que tengo y el nivel al que estoy jugando", dijo en rueda de prensa sobre el enfrentamiento ante el alemán en sus primeros cuartos de final en el Abierto de Australia.

Alcaraz elogió a Zverev, "un gran jugador" que "ha ganado a grandes jugadores en este torneo". "Obviamente, me encanta jugar contra él. Siempre son batallas duras y tengo que dar lo mejor de mí, porque siempre me empuja a jugar al 100%", analizó el español, que va "a disfrutar" de la siguiente ronda.

En ella espera tomarse "la revancha" contra el alemán, actual número seis del mundo y que le venció en el último precedente en las Finales de la ATP en Turín (Italia). "Para el público también va a ser un gran partido", auguró.

El de El Palmar selló este lunes su pase a los cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de apabullar al serbio Miomir Kecmanovic (6-4, 6-4, 6-0) en su duelo de octavos. Y sobre la "increíble" Rod Laver aseguró que "cada día" se siente "mejor". "Cada partido que he jugado aquí me he sentido más cómodo", confesó.

"Y creo que gracias a eso estoy mostrando mi mejor nivel, sentirme como en casa siempre es genial, así que espero seguir sintiéndome cada día mejor", deseó Alcaraz, quien apuntó que si sigue "a este nivel", tendrá sus "oportunidades" ante Zverev. "Él también ha jugado partidos difíciles, a cinco sets. Los dos aportamos un tenis muy intenso, de alto nivel, intentaré poner mi 100%, mi mejor tenis, y a ver qué pasa", zanjó.