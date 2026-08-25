Carlos Alcaraz regresa con un triunfo junto a Serena Williams en el US Open

Archivo - Carlos Alcaraz - Victor Monteiro/PX Imagens via Z / DPA - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pareja formada por el español Carlos Alcaraz y la estadounidense Serena Williams han debutado este lunes con victoria en el cuadro de dobles mixtos del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, frente a la neozelandesa Erin Routliffe y el británico Lloyd Glasspool (5-3, 4-1), mientras que el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka se han despedido en primera ronda.

Cuatro meses después de su último encuentro, el murciano regresó a las pistas, una vez superada su lesión en la muñeca derecha, y lo hizo junto a la 23 veces ganadora de un 'grande', con la que completó un partido de menos a más en un abarrotado Arthur Ashe Stadium, pendiente del debut de la insólita pareja.

Tardó en carburar Alcaraz, que estrelló sus dos primeros saques en la red, una doble falta que anticipó el 'break' para sus rivales, que con 3-1 tuvieron dos puntos para asegurarse la manga. A pesar de todo, la dupla hispano-estadounidense se repuso para ganar los cuatro últimos juegos y llevarse el parcial.

Ya en el segundo set, metieron una marcha más y se adelantaron 3-0. Dejaron pasar dos bolas de partido, pero ya con su saque, cerraron la contienda tras 58 minutos con un juego en blanco. De esta manera, sellaron su pase a cuartos de final, donde les espera la pareja formada por el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic.

Mientras, los cabezas de serie número uno, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka, se despidieron en primera ronda del 'grande' norteamericano tras sufrir la remontada de la dupla formada por el británico Henry Patten y la checa Katerina Siniakova (1-4, 4-2, 10-2).

Djokovic y Sabalenka, que acumulan entre ambos 28 títulos de 'Grand Slam', parecían haber encarrilado el pase a cuartos de final al adjudicarse el primer set gracias a un 'break' en el cuarto juego. Sin embargo, Patten y Siniakova igualaron la contienda al ganar los tres últimos juegos de la segunda manga.

En el 'super tie-break', la pareja serbo-bielorrusa no fue capaz de romper el servicio de sus adversarios, que sentenciaron el duelo con un un 'ace' de Siniakova.