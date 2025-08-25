Carreño y Davidovich pasan a segunda ronda del US Open

Archivo - Pablo Carreño, durante un partido. - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

Carballés cayó ante Arthur Rinderknech y Párrizas abandonó tras torcerse el tobillo derecho

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich Fokina se han clasificado para la segunda ronda del cuadro individual masculino del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York, gracias a sus victorias contra el también español Pablo Llamas y el kazajo Alexander Shevchenko.

Eso sí, la 'Armada' española empezó este domingo en Flushing Meadows con la derrota del tinerfeño Roberto Carballés por 7-6(2), 7-5, 4-6 y 6-2 ante el francés Arthur Rinderknech en casi cuatro horas de partido. Y luego llegó otra mala noticia en el cuadro individual femenino por el abandono de Nuria Párrizas debido a una torcedura en su tobillo derecho.

Habiendo transcurrido solo 25 minutos, el marcador de su duelo ante la rusa Polina Kudermetova lucía un 2-2 cuando la granadina se torció ese tobillo confirmó poco después entre lágrimas su retirada del torneo. Superado el mal trago de Párrizas, la representación española en este cuarto 'grande' sonrió por el triunfo de Davidovich por 6-1, 6-1 y 6-2.

En solo hora y media logró 'Foki' su billete para la siguiente ronda, donde se enfrentará precisamente a Rinderknech. En esos treintaidosavos de final también estará Carreño, que en un partido entre compatriotas venció por 7-6(7), 6-4 y 6-2 a Llamas después de dos horas y media; en la próxima fase, el gijonés jugará ante el estadounidense Ben Shelton.