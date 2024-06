Carreño: "Pensar en los Juegos me ha permitido sacar fuerza mental"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño ha reconocido que pensar en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido lo que le ha permitido "sacar fuerzas mentales" para regresar a la competición tras año y medio de ausencia por una operación de codo, y ha asegurado que tratará de conseguir "una medalla" que unir al bronce logrado en Tokyo 2020.

"La ilusión más grande que tengo es la de jugar los Juegos Olímpicos en París. Falta muy poco, menos de dos meses, pero después de haber ganado la medalla hace tres años, el objetivo a la hora de sacar fuerzas mentales para volver a las competiciones ha sido pensar en los Juegos Olímpicos", señaló en una entrevista antes de debutar en el torneo de Perugia (Italia), ATP Challenger 125 organizado por MEF Tennis Events.

El asturiano, que se estrenará en el certamen transalpino ante el local Samuel Vincent Ruggeri, reiteró su deseo de poder repetir presea en la cita parisina. "Mi idea es rodar en estos torneos para intentar sacar una medalla en París. Sé que no tengo mucho tiempo para alcanzar un buen nivel de tenis, pero haré todo lo posible para llegar preparado a esta cita", indicó.

En otro orden de cosas, Carreño habló de cómo se encuentra físicamente. "Cuando te lesionas nunca sabes el tiempo que necesitarás para volver al mejor nivel posible, pero seguramente no había pensado parar un año y medio. Ahora me encuentro bien y el codo tampoco me molestó después de la primera ronda de Roland Garros, pero tengo todavía un poco de miedo cuando golpeo la bola y debo encontrar otra vez mi ritmo", apuntó.

Por último, se mostró feliz de poder regresar a Perugia. "Estoy feliz de haber vuelto a esta ciudad, donde gané la primera edición del Challenger en 2015 contra Matteo Viola. Me acuerdo que tenía a mi padre y a unos invitados especiales para soportarme y viví grandes emociones", finalizó.