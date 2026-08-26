Cristina Bucsa avanza a octavos en Monterrey

Cristina Bucsa - Europa Press/Contacto/Marcin Cholewinski

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a octavos de final del torneo de Monterrey (México), de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, después de vencer este martes a la húngara Anna Bondar (6-4, 6-3).

Bucsa, número 40 del mundo, inició su aventura en el certamen mexicano rompiendo el saque de su rival y eso le valió para adjudicarse un primer parcial en el que no tuvo que enfrentarse a ninguna bola de 'break' en contra.

Ya en la segunda manga, volvió a firmar otra rotura en el tercer juego, confirmado con su saque tras sobrevivir a una oportunidad de quiebre de Bondar. Finalmente, Bucsa cerró el duelo al resto para citarse con la ganadora del choque entre la checa Darja Vidmanova y la australiana Kimberly Birrell.