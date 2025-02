Davidovich alcanza la segunda final ATP de su carrera en Delray Beach

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich ha alcanzado la final del torneo de Delray Beach (Estados Unidos), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, después de vencer esta madrugada al italiano Matteo Arnaldi (6-4, 6-4), y se jugará el primer título de su palmarés ATP este domingo ante el serbio Miomir Kecmanovic.

El malagueño, número 60 del mundo, disputará la segunda final ATP de su carrera, primera desde que fue subcampeón en el ATP Masters 1.000 de Montecarlo en 2022 ante el griego Stefanos Tsitsipas, después de deshacerse de un rival que lo derrotó hace unos días en el ATP 500 de Dallas.

Davidovich arrancó 4-2 en la manga inicial, y aunque el balcánico, número 38 del ranking, le devolvió la rotura, le respondió con un 'contrabreak' que le permitió asegurarse el parcial. Ya en el segundo set, remontó un 4-2 adverso ganando los últimos cuatro juegos, todo para cerrar el duelo en una hora y 42 minutos.

Con ello, el español logró su novena victoria de la temporada y avanzó a una final donde se encontrará con el serbio Miomir Kecmanovic, número 56 del mundo y que superó en la otra semifinal al estadounidense Alex Michelsen (7-6(3), 6-3). Davidovich tiene un balance negativo de 0-2 ante el balcánico. Pase lo que pase, Davidovich subirá el lunes diez puestos en el ranking ATP, y en caso de victoria podría ascender hasta el número 46.

"No puedo describir con palabras cómo me siento ahora. Todo el trabajo que hemos hecho, mi equipo y yo todos los días, para estar en una final de nuevo, no ha sido fácil. Estoy muy, muy feliz por esta victoria y estoy lista para mañana", indicó Davidovich tras el encuentro.