Djokovic: "El Abierto de Australia 2008 es el más especial de mi carrera"

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic ha comentado este viernes que el Abierto de Australia de 2008, en el que consiguió alzar el primer 'Grand Slam' de su carrera es "el más especial" de su carrera, aunque ha confesado que "cada victoria es especial" y que su último triunfo en Australia en 2023 también está entre sus favoritos.

"La primera vez siempre es la más especial. Ganar el Abierto de Australia en 2008, el primer 'Grand Slam' de mi carrera... Me quedo con ese entre los que he ganado. Probablemente también lo haría con el último que gané aquí en 2023. Cada victoria es especial y única en su propio modo. Es difícil para mí elegir, pero si tengo que elegir sería el primero y el último", afirmó el tenista serbio en la rueda de prensa previa a su debut en el Abierto de Australia 2025.

Sobre su nuevo entrenador, Andy Murray, el serbio apuntó que tiene "una perspectiva única" sobre su juego. "El hecho de que haya jugado conmigo durante 25 años hace que sepa la evolución de mi juego, las debilidades y los puntos fuertes. Todavía no nos conocemos en la pista, pero me motiva y me inspira pasar tiempo en la pista con él. Es muy meticuloso, dedicado y profesional", añadió.

Djokovic tiene claro que es "un honor" tener al de Dunblane como entrenador. "Pensé en los nombres que me gustaría tener en mi equipo para esta temporada y ahí estaba Andy. Quería tener a alguien que hubiera ganado múltiples torneos, y la lista no era tan larga", apuntó.

El tenista de Belgrado sabe de la importancia que tiene tener al lado a alguien que "realmente entienda" lo que significa "ganar un torneo,v enfrentarse a la adversidad, la presión y las expectativas". "Andy acaba de terminar su carrera de jugador hace 6 meses. Fue una sorpresa para él cuando lo llamé, pero creo que su inteligencia sobre el tenis es muy alta", agregó.

"Todavía estamos en el principio de la asociación como jugador y entrenador, hemos pasado 10-12 días juntos. El otro día, cuando jugué ante Alexander Zverev, fue muy interesante verle en la esquina de entrenadores. Estoy emocionado por empezar el torneo con él", confesó el 24 veces ganador de 'Grand Slam'.

'Nole' recordó sus primeros pasos en el Abierto de Australia hace 20 años. "En 2005 fue la primera vez que me clasifiqué para un Grand Slam y jugué aquí contra Marat Safin. Fue un partido muy rápido para mí, y él acabó ganando el torneo. Fue una experiencia única que me permitió soñar grande y creer que algún día podría ganar un Grand Slam, y tres años después lo gané", señaló.

El serbio también habló sobre su presencia en la primera ronda de Copa Davis ante Dinamarca. "El plan es estar en el equipo. Es solo unos días después de la final. Tendremos que ver cómo juego aquí y cómo me siento. Espero poder estar disponible con nuestro capitán y jugar contra Holger Rune, con el que me llevo muy bien fuera de la pista. Es genial para el deporte y para el tenis danés que Holger esté ahí", indicó.

Finalmente, el serbio eludio hablar sobre el envenenamiento que habría sufrido en Australia en 2021, año en el que fue deportado por no estar vacunado contra el coronavirus, durante una entrevista a la revista 'GQ'. "El artículo salió online ayer jueves y creo que es un número de febrero, por lo que saldrá en versión impresa. Hice esa entrevista hace muchos meses, por lo que agradecería no hablar más en detalle sobre eso, ya que me gustaría centrarme en el tenis y en el motivo por el que estoy aquí. Si quieres ver lo que dije y obtener más información al respecto, siempre puedes volver al artículo. Gracias", aseveró.