Djokovic no estará en Cincinnati y volverá en el US Open

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, no participará en el torneo de Cincinnati, sexto Masters 1.000 de la temporada, y volverá a jugar en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' del curso, ha anunciado este martes.

"Queridos aficionados, quería compartir con vosotros que me estoy tomando un poco más de tiempo para recuperarme después de un viaje bastante agotador desde Australia a Tokio. Lamentablemente, eso significa que no estaré listo para competir en Cincinnati este año, así que centraré mi atención en el US Open y pasaré más tiempo con la familia. ¡Nos vemos pronto en Nueva York!", explicó en un comunicado.

Djokovic, dos veces campeón en Cincinnati (2018 y 2020), no pudo continuar con su camino hacia el 'Golden Slam' después de caer en semifinales de los Juegos Olímpicos ante el alemán Alexander Zverev, antes de perder el bronce ante el español Pablo Carreño.

Sin embargo, todavía tiene la oportunidad de completar el mejor año de su carrera deportiva en el US Open después de ganar los tres primeros 'Grand Slam' del año: el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.