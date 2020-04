Djokovic: "Sólo quiero la oportunidad de elegir lo mejor para mi cuerpo"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic aseguró estar "un poco confundido" sobre las informaciones relativas sobre cómo combatir el coronavirus, un tema del que no es "un experto", y dejó claro que quiere tener toda la información relativa a la posible vacuna porque únicamente quiere "elegir lo mejor" para su cuerpo.

El de Belgrado, en un chat en Facebook con otros deportistas serbios, había manifestado su oposición a las vacunas, ante la posibilidad de que se descubra una contra la COVID-19 y se vuelva obligatoria, y reconoció que no le gustaría que nadie le "obligase" a ponérselas "para poder viajar", advirtiendo que si eso se vuelve una condición indispensable tendrá que tomar "una decisión", pero horas después quiso profundizar algo más en su opinión.

"Para ser sincero, como el resto del mundo, estoy un poco confundido. A pesar de tener acceso a información y recursos, no estoy seguro de qué podría ser lo mejor que se puede hacer", recalcó Djokovic en un comunicado enviado este lunes al 'New York Times'.

El número uno del mundo, que ha preferido siempre otros métodos más naturales para recuperarse de sus lesiones que los meramente médicos, apuntó que hay informaciones sobre la obligatoriedad para aquellas personas que tengan que viajar de "ponerse la vacuna que aún no está desarrollada". "Me gustaría señalar que por el momento no tenemos la información adecuada. Me gustaría tener más detalles sobre el proceso antes de tomar las decisiones correctas", remarcó.

"Yo no soy un experto, pero quiero la oportunidad de elegir lo que es mejor para mi cuerpo. Mantengo la mente abierta y continuaré mi investigación sobre el tema porque es importante y nos afectará a todos", aseveró.