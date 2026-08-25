Federer: "Me hubiese gustado jugar contra Alcaraz"

Archivo - Roger Federer - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extenista suizo Roger Federer confesó cierta pena por haberse perdido la generación actual que encabezan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, y reconoció que le hubiese gustado medirse al español, mientras se prepara para su ingreso al Salón de la Fama del Tenis Internacional el próximo fin de semana.

El cinco veces campeón del Abierto de Estados Unidos ejerce de leyenda estos días en Nueva York, donde este martes volverá a la Arthur Ashe para una exhibición junto a Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe. "Para ser honesto, me da un poco de nervios. No he jugado un solo set en, no sé ¿Quizás desde Hurkacz en Wimbledon? Han pasado cinco años", afirmó en rueda de prensa.

"No sé cómo irá, hay incertidumbre, pero también mucha alegría por poder regresar al Arthur Ashe, un lugar donde he vivido tantos momentos hermosos. Es una oportunidad única estar con Roddick, McEnroe y Andre. Es genial volver a conectar con la comunidad del tenis. Mi partido favorito probablemente sea el que tuve con Agassi aquí. Sentí que iba a ser una ocasión especial para él. Yo era el campeón defensor y eso lo hizo aún más especial", añadió.

El último partido de la carrera de Federer fue en dobles en 2022, en la Laver Cup. Aunque el tenista de 45 años seguía en el circuito ATP, no compitió contra algunos de los mejores jugadores de la actualidad, incluidos Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, a quienes le hubiera gustado enfrentar.

Al suizo le preguntaron que, si tuviera la oportunidad de jugar en este US Open, contra quién le hubiese gustado medirse. "Quizá Carlos, es un tenista emocionante, nunca tuve la oportunidad de jugar contra él. Es bonito verle de vuelta a tiempo, vamos a ver cómo se encuentra, pero no me tengo que preocupar de cómo jugaría yo, no estoy en el sorteo", afirmó entre risas.

"Por desgracia, me perdí un poco a esa generación. Me perdí a muchos de esos chicos por culpa de mis problemas de rodilla. Obviamente, Novak también sería genial. Sigue en plena forma y se mantiene en la élite, lo cual es fantástico", añadió, confesando también admiración por Sinner.