Federer prosigue su marcha triunfal en Wimbledon ante Mannarino

Actualizado 09/07/2018 22:01:17 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista suizo Roger Federer continuó con su marcha triunfal en el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, y se clasificó este lunes para los cuartos de final tras derrotar al francés Adrian Mannarino por 6-0, 7-5, 6-4, mientras que otro campeón como el serbio Novak Djokovic también está ya entre los ocho mejores.

El 'Manic Monday' no dejó sorpresas en el cuadro masculino y todos los teóricos favoritos lo superaron para entrar en la recta final por un título para el que sigue avanzando con paso firme el actual campeón, que todavía no ha perdido un set.

El de Basilea, que busca su novena corona en el All England Club, volvió a imponer una alta velocidad para superar su cuarto obstáculo, un Mannarino que ya había cedido el primer set por un 'rosco' y poco más de cuarto de hora.

A partir de ahí, el francés mejoró sus prestaciones, animado sobre todo por levantar un 0-40 en su primer servicio de la segunda manga. El de Soisy-Sous-Montmorency logró aguantar la presión del suizo hasta el undécimo juego, cuando cedió su saque de forma fatal para perder el parcial.

Mannarino no se vino abajo y pudo mantener la igualdad en el tercero, momento en el que tuvo su mejor opción con 4-4 y un óptimo 15-40 que no pudo aprovechar. El de Basilea se llevó el juego y en el siguiente no perdonó para citarse en cuartos con el sudafricano Kevin Anderson que tardó más de tres horas y media pra deshacerse del también francés Gael Monfils (7-6, 7-6, 5-7, 7-6).

Por la parte de arriba del cuadro, el otro cuarto de final estará protagonizado por dos 'cañoneros' consumados como el canadiense Milos Raonic, finalista en 2016, y el estadounidense John Isner. El primer0, con la ayuda de 37 'aces', puso fin a la aventura del americano Mckenzie McDonald en cuatro parciales (6-3, 6-4, 6-7, 6-2) y el segundo, que firmó 22 saques directos, acabó con el griego Stefanos Tsitsipas en tres mangas (6-4, 7-6, 7-6).

En la parte baja, además de Rafa Nadal, el serbio Novak Djokovic aceleró para evitar la suspensión por falta de luz que sí afecto al Juan Martín del Potro-Gilles Simon y se coló también entre los ocho mejores tras ganar al ruso Karen Kachanov.

El triple campeón en la hierba londinense sigue dejando muy buenas sensaciones y apenas dio opciones a su joven rival al que ganó en menos de dos horas por 6-4, 6-2, 6-2 para buscar las semifinales de un 'grande' casi dos años después de la última vez (US Open 2016) ante el japonés Kei Nishikori, que puso fin a la aventura del letón Ernest Gulbis en cuatro mangas (4-6, 7-6, 7-6, 6-1).