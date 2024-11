Feliciano López: "Nadal es de los pocos que consigue emocionar a través del deporte, eso es legado"

El director de las Finales de la Copa Davis 2024, Feliciano López, durante un encuentro con periodistas en el espacio Lexus de 'The Finals Club'.

El director de las Finales de la Copa Davis 2024, Feliciano López, durante un encuentro con periodistas en el espacio Lexus de 'The Finals Club'. - OSCAR J. BARROSO

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de las Finales de la Copa Davis 2024, Feliciano López, ha comentado este miércoles que lo que ha conseguido en su carrera deportiva Rafa Nadal "muy pocos" lo consiguen, que es "emocionar a través del deporte", y que eso es gran parte del "legado" que dejará para siempre.

"Nadal ha conseguido cosas inalcanzables, ha conseguido emocionar y enganchar a gente que no había visto en su vida tenis. Hay un grupo muy pequeño de persona que, a través del deporte, consigue emocionar, y eso es un legado. Además, ha sabido siempre comportarse en la victoria y en la derrota, por lo que también ha dejado un legado como persona. Le van a recordar como un buen tío, más allá de sus títulos", afirmó Feliciano en un encuentro con periodista en el espacio de Lexus en 'The Finals Club'.

El toledano habló sobre la despedida de Nadal, algo que se sabía que "iba a pasar". "Sabíamos que iba a ser su último torneo y también nos quedamos tristes por la eliminación de España, se juntó todo. Hay que verlo de manera positiva. Nos podemos haber sentido afortunados de ver un jugador así, no vamos a volver a ver algo igual. Es triste pero las carreras no son eternas. Me quedo con las personas que se han emocionado viendo a Nadal jugar", añadió.

"Tienes que irte preparando antes para poder disfrutarlo a tope. La mayoría de tenistas que he visto retirarse lo han hecho después de perder. Pero fue más triste porque su derrota afectaba a otra gente. Ayer cuando pierde afectó a la eliminatoria, igual por eso estaba más triste. Casi nada de lo que tenía planeado este año le ha salido bien", apuntó el seis veces campeón de la Copa Davis sobre el final de la carrera del manacorí.

Feliciano, también director del Mutua Madrid Open, confesó que Nadal no quería que ningún torneo le homenajeara porque el "creía que su cuerpo le iba a dar la oportunidad de competir". "Yo lo que pensé en ese momento es que me dolía que se despidiera cuando terminara el partido. Le dije que queríamos tener un detalle con él, y no puso ningún problema. Lo hicimos respetando su forma de ser, sin hacer mucho show", dijo refiriéndose al homenaje en el MMO.

"Vi a Rafa (Nadal) muy emocionado, y no sé si pudo canalizar bien esas emociones. Estaba jugando mucho mejor en los entrenamientos de lo que lo hizo ayer, pero creo que las circunstancias no le permitieron rendir al máximo", opinó Feliciano sobre el rendimiento de Nadal en su último encuentro como profesional.

Sobre lo que restan de Finales de Copa Davis, el toledano recordó que la competición "tiene que estar por encima de todo". "El año pasado fue muy buena la respuesta del público pese a que España no compitió. España es un país con tradición tenística, y está habiendo buen tenis. El público tiene que entender que esto es tenis y que la competición sigue. El torneo tiene que estar por encima de cualquier jugador, aunque es verdad que la figura de Rafa eclipsa mucho al resto", agregó.

Por último, sobre la sede de las Finales del próximo año, Feliciano recordó que el proceso está aún "abierto" y que no se ha tomado decisión. "Tuvimos un interés de Valencia muy grande, pero después de lo que ha pasado es difícil que puedan estar en la candidatura", concluyó.