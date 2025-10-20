Jaume Munar y Alejandro Davidovich se meten en segunda ronda en Basilea y Bucsa pierde en Tokio

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Jaume Munar y Alejandro Davidovich se clasificaron este lunes para la segunda ronda del ATP 500 de Basilea (Suiza), que se disputa sobre pista dura bajo techo, tras derrotar al suizo Rémy Bertola y al italiano Lorenzo Sonego, ambos en dos sets, mientras que Cristina Bucsa cayó en primera ronda del WTA 500 de Tokio (Japón) contra la estadounidense McCartney Kessler, en tres mangas.

El jugador balear, que esta mañana conoció su convocatoria con España para las Finales a 8 de la Copa Davis, derrotó por 6-2 y 6-4 en 1 hora y 16 minutos al tenista local Rémy Bertola, número 268 del mundo. Jaume Munar demostró su teórica superioridad y fue mejor que el helvético durante todo el partido, con 4 juegos seguidos que le dieron el primer parcial, mientras que en el segundo le bastó una sola rotura para ganar un encuentro en el que solo concedió una oportunidad de 'break'.

Por su parte, Alejandro Davidovich también venció por 7-6 y 6-4 en 2 horas y 4 minutos al italiano Lorenzo Sonego. El malagueño celebró su mejor ranking histórico (18), conseguido este lunes, con un trabajado triunfo en un partido que se le complicó desde el inicio, con un 0-3 que tuvo que remontar. El segundo español de la clasificación ATP empató a 4 juegos tras aprovechar su cuarta oportunidad de rotura y llevó el set a un 'tie break' que ganó sumando cinco puntos consecutivos.

El segundo parcial se mantuvo con igualdad hasta el final. Davidovich salvó una bola de rotura en el primer juego, y tuvo otras dos a su favor que no pudo aprovechar para ponerse en ventaja. Con el 5-4 en el marcador, el español subió el nivel al resto y aprovechó el momento para ganar el partido con la tercera bola de 'break' que concedió el transalpino con su saque.

Por su parte, la jugadora cántabra Cristina Bucsa quedó apeada en su partido de primera ronda en Tokio contra la americana McCartney Kessler (3-6, 7-5 y 6-3) en 2 horas y 26 minutos. El partido se le puso de cara a la española con un gran primer set, pero en el segundo cedió su servicio cuando sacaba para forzar el 'tie break'. Ya en el parcial decisivo, Bucsa no pudo reponerse a un mal arranque en el que perdió cuatro juegos consecutivos y terminó despidiéndose a las primeras de cambio del torneo nipón.