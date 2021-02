Muguruza: "Quiero poner en práctica todo lo que he trabajado"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza ha asegurado que el Yarra Valley Classic, el torneo de categoría WTA 500 celebrado en Melbourne (Australia) en el que ha debutado este martes con victoria ante la belga Alison Van Uytvanck (6-2, 6-0), le ofrece "la oportunidad de poner en práctica" todo en lo que ha "trabajado" durante estos meses de ausencia de competición por la pandemia de coronavirus y llegar de la mejor manera al Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

"Estoy feliz de empezar a competir después de la cuarentena, me siento bien compitiendo. Hacía un poco de fresco pero ya sabemos que en Melbourne pueden pasar estas cosas... ¡Creo que es la primera vez que juego con manga larga aquí! Pero me he sentido bien, he tenido que esperar mucho a saltar a la pista, pero he jugado bien, he aprovechado bien las oportunidades y he podido desplegar mi tenis de una manera mas tranquila", señaló tras el partido.

Además, con ello se prepara para el primer 'grande' del curso, el Abierto de Australia, que comienza la próxima semana en la misma localidad. "Normalmente no me suele gustar jugar la semana antes de un 'Grand Slam', pero estando aquí, no quiero perder la oportunidad de jugar, de poner en práctica todo lo que he trabajado. Ya estoy aquí, y me lo estoy tomando como un entrenamiento/competición previo", reconoció.

Por otra parte, la española nacida en Caracas explicó cómo había vivido el confinamiento por la pandemia de coronavirus. "Lo primero que hicimos después de la cuarentena ha sido salir e ir a la playa a comer al lado del mar. Para otros fue más duro, pero me siento afortunada de haber podido entrenar durante esos días, disfrutar de las pequeñas cosas que antes dabas por hecho. Eso ya queda atrás y ahora vamos a intentar aprovechar el estar aquí y seguir compitiendo", indicó.

Este miércoles, a las 5.00 hora peninsular española, Muguruza se enfrentará a la rusa Anastasia Pavlychenkova, número 39 del mundo y a la que domina 5-1 en sus enfrentamientos previos.