Nadal: "Estoy intentando progresar paso a paso en cada entrenamiento"

El tenista español Rafa Nadal aseguró este lunes que su rodilla está "bien" y que desconoce cual es su nivel tenístico después de no jugar desde su abandono en Indian Wells (Estados Unidos) tras alcanzar las semifinales, aunque espera ser "competitivo" en el Masters 1.000 de Montecarlo sobre todo ante un debut "peligroso" ante su compatriota Roberto Bautista.

"Volví a entrenar hace dos semanas y mi rodilla está bien, estoy contento, ahora debo trabajar en mi tenis porque se me hace difícil tener una idea de mi nivel. Llegué aquí el viernes y estoy dentro del ciclo de trabajo cotidiano, intentando progresar paso a paso en cada entrenamiento", expresó Nadal ante los medios.

El balear recalcó que volvió a entrenar "lentamente". "Es todavía una especie de regreso que tengo que efectuar. Es importante tener un día más de entrenamiento antes de un primer partido peligroso ante Roberto (Bautista)", apuntó, asegurando que espera "ser competitivo".

El número dos del mundo insistió en que sus problemas físicos son "parte" de su carrera y que, pese a que son reiteradas en los últimos años y se le pregunta mucho sobre ellas, nunca ha caído en la sensación de "frustración".

"No puede quejarme porque la vida ha sido muy buena conmigo para que esté realmente frustrado. He llegado a apreciar todo lo que me ha dado este deporte aunque sea difícil de aceptar que se encadenen los problemas, y han sido muchos desde hace año y medio", añadió, lamentando no haber podido jugar esta temporada "más de tres semanas seguidas sin problemas".

Por ello, Nadal tiene claro que hay que ser "fuerte mentalmente para mantener la pasión por el tenis al más alto nivel". "Espero gozar de buena saluda durante toda esta larga temporada en tierra que, evidentemente, es muy importante para mí", comentó.

"No sueño con nada, intento progresar día a día. Mi sueño ahora es jugar un bueno torneo en Montecarlo, que es un torneo muy importante para mí, pero es más una meta que un sueño", subrayó el español sobre sus aspiraciones en la primera gran cita de arcilla roja.

Además, fue preguntado, como buen amante del golf, por el triunfo de Tiger Woods en el Masters. "Lo seguí y lo encuentro fantástico, yo soy un gran fan de Tiger. Ha sufrido años difíciles y yo no podía estar más que orgulloso de lo que ganó", confesó.

"He imaginado todo el proceso y todo por lo que ha tenido que pasar para volver a un campo de golf y ganar un nuevo 'major', sobre todo Augusta, que significa tanto para él... Sinceramente, cuando le vi celebrarlo con su familia fue extremadamente emocionante", sentenció el balear.