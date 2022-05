Nadal: "Mi preparación ha sido casi nula, he hecho un partido bueno"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal se mostró "contento" por su estreno con victoria en el Mutua Madrid Open este miércoles, un "partido bueno en general" cuando traía una preparación "casi nula" después de su fractura en una costilla hace seis semanas, disfrutando también de la acogida de público.

"Me voy muy contento, hay que ser honestos, mi preparación ha sido casi nula, no puedes esperar grandes cosas al comienzo. Antes de llegar aquí, el jueves pasado, había entrenado muy poco, sacado un día. Ayer empecé a sentirme un poco mejor, hoy he hecho un partido bueno en general", dijo en rueda de prensa.

Nadal, que ya avisó de que llegaba "justillo", valoró con buena nota sus sensaciones y juego para batir en dos sets al serbio Miomir Kecmanovic. "El primero ha sido bueno y el segundo, es normal que haya momentos mejores y peores, después de tiempo sin competir. Cosas que te da la competición y físicamente en algún momento me he cansado más", apuntó, con ganas de ir partido a partido.

"He estado una hora, 50 minutos en pista que me ayudan en mi objetivo de recuperar mi estado de forma cuanto antes contra un rival que venía jugando bien. Tengo una buena capacidad de ser humilde para aceptar que las cosas no vayan a estar perfectas. A partir de ahí, construir. Me cuesta igual que a todos los demás", añadió, aunque reconociendo grandes regresos en su carrera.

El jugador balear explicó que el partido cambió al cerrar la pista por la lluvia, pero no le afectó en exceso. "Cambia un poco el efecto visual, con cubierta o no. No había jugado con focos aquí aún, la iluminación es buena. Cuando vuelves después de jugar al aire libre los primeros minutos tienes que adaptarte", dijo.

Por último, Nadal confesó la emoción de jugar ante una afición entregada. "Jugar en España es muy especial y aquí en Madrid el apoyo siempre ha sido incondicional. Tengo la edad que tengo y no sé cuántas veces más voy a poder jugar aquí, intento disfrutarlo al máximo. He vivido momentos increíbles en esta pista", terminó.