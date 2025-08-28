Paula Badosa confirma que participará en la BJKC: "Con mucha ilusión de representar a mi país"

Archivo - La tenista española Paula Badosa en una eliminatoria de BJKC. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha confirmado este jueves que estará presente en las finales de la Billie Jean King Cup, que se celebran en la ciudad china de Shenzhen entre el 16 y el 21 de noviembre, en las que el equipo español, capitaneado por Carla Suárez, se enfrentará en cuartos de final a Ucrania.

"Después de varias semanas parada, ya de vuelta a los entrenamientos y preparándome para la gira asiática. Primera parada: Shenzhen, con mucha ilusión de representar a mi país", comunicó la tenista gironí en su cuenta de 'X', antiguo Twitter.

Así, Paula Badosa, que no disputa un partido desde la primera ronda de Wimbledon el pasado 30 de junio, ha confirmado su vuelta a los entrenamientos, de los que había estado apartada a causa de una lesión de espalda.

En los últimos meses, la número uno española se ha perdido torneos importantes como los WTA 1000 de Montreal y Cincinnati, así como el US Open, lo que ha provocado que baje su puesto en el ranking hasta la 16ª posición.

Si no sufre ningún contratiempo, Badosa volverá a competir en las finales de la Billie Jean King Cup junto a un equipo conformado por Jessica Bouzas, Cristina Bucsa y Aliona Bolsova, anunciado por la capitana Carla Suárez el pasado 21 de julio.