Sara Sorribes: "Ha sido uno de los partidos más duros tácticamente que he jugado"

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Sara Sorribes se mostró "muy, muy feliz" por su clasificación para los cuartos de final del Mutua Madrid Open tras superar a la rusa Daria Kasatkina en "uno de los partidos más duros tácticamente" que ha jugado en una carrera donde es "feliz" por el mero hecho de poder competir.

"Estoy muy, muy feliz. Creo que ha sido uno de los partidos más duros tácticamente que he jugado porque las dos tenernos un tenis muy parecido y nos hemos buscado las cosquillas un poco. Creo que ha sido un partido bonito de ver y en el que he conseguido disfrutar y sufrir", señaló Sorribes en rueda de prensa.

La castellonense fue clara al decir que "no" sueña con ganar el torneo. "Me encantaría deciros que sí, pero he acabado el partido y lo único que he pensado es que era guay que tuviese ahora el dobles para seguir compitiendo y pasármelo bien. Nunca he pensado así, yo voy día a día e intento que mi tenis sea lo mismo", subrayó.

"Estoy feliz con lo que tengo. Cada uno necesita lo que necesita y yo necesito poco, soy una privilegiada de hacer lo que hago todos los días y no me preocupa si se me da valor o no, yo salgo y compito, soy feliz así", añadió Sorribes.

De todos modos, confesó que le hace "especial ilusión" ser una jugadora a la que las rivales le guardan cariño. "Me encanta que me escriban jugadoras. Al final, en la pista soy competitiva, pero intento respetar al rival y admirar a muchas y aprender de todas. Que ellas te digan que se alegran, incluso jugadoras que llevan lesionadas como Jennifer Brady, son cosas que me llenan un montón", recalcó.

Además, la española celebró el apoyo del público. "Cuando perdí el segundo set contra Pavlyuchenkova y me estaba viniendo abajo, me paré a mirar a todos los campeones que hay aquí para pensar que era una maravilla poder estar en esta pista y a partir de ahí tuve una conexión más grande. Toda la gente está animándome desde que entro y está siendo algo increíble", admitió.

Finalmente, Sorribes, que está "durmiendo a ratos" y que espera que su abuelo Pepe "se quede muchos días más", envió sus mejores deseos al Villarreal en su duelo contra el Liverpool. "Espero que gane, sería muy, muy bonito. Lloré muchísimo con el penalti de Riquelme (ante el Arsenal en las semifinales de la Champions de 2005-2006). Ojalá pase algo muy bueno para el Villarreal, que tengan suerte", pidió.