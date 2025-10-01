Sinner se proclama campeón en Pekín

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, se ha proclamado este miércoles campeón del torno de Pekín, de categoría ATP 500 y que se disputa en superficie dura, tras vencer en la final al joven estadounidense Learner Tien en dos sets (6-2 y 6-2) y una hora y 14 minutos, alzando así su tercer título esta temporada.

El jugador procedente de San Cándido levantó por segunda vez en tres años el trofeo en la capital china, recuperando así el trono que perdió el año pasado contra el español Carlos Alcaraz. Es el 21º título de la carrera del transalpino, que a sus cuatro entorchados de Grand Slam y Masters 1000, suma otros seis en categoría 500 y 250, además de las ATP Finals 2024.

La final de Pekín tuvo poca historia y Sinner mostró su superioridad desde el primer juego, rompiendo el saque de Tien nada más comenzar. Intratable con su servicio, poco después doblaría la ventaja consiguiendo otro 'break' para poner de cara el 6-2 con el que terminó el primer acto.

El segundo set tendría el mismo guion, aunque en este caso el americano de 19 años aguantó dos turnos el saque, hasta el 1-2. A partir de ahí, el número 2 del ranking ATP ganó los siguientes cinco juegos de manera consecutiva y cerró el partido con otro 6-2, para sumar un nuevo título a su palmarés.