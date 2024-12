Swiatek: "Temía una reacción más negativa a la prohibición del dopaje"

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tenista polaca Iga Swiatek admitió este viernes que "temía" una reacción "más negativa" por parte de los aficionados a su sanción por dopaje, y confesó que tenía "miedo" de que la mayoría de la gente le "diera la espalda".

"Creo que la respuesta ha sido más positiva de lo que pensaba. Creo que la gente, la mayoría, es comprensiva, y los que leen los documentos y son conscientes de cómo funciona el sistema, saben que yo no tuve ninguna culpa ni influencia en lo que estaba ocurriendo", comentó este viernes la tenista número dos del mundo en la rueda de prensa previa a su debut con Polonia en la United Cup.

Swiatek apuntó que no ha pasado mucho tiempo en Internet. "Intento seguir con mi vida y centrarme en preparar la temporada y en el tenis, porque es lo mejor que se puede hacer después de un caso así", añadió.

La número dos mundial afirmó que la reacción de los aficionados en Polonia ha sido "bastante de apoyo". "Lo agradezco mucho, porque cuando me perdí el torneo de China y nadie sabía por qué, no fue tan fácil. Y después de que se publicara la información sobre mi caso, tenía miedo de que la mayoría de la gente me diera la espalda. Pero sentí el apoyo y es estupendo", agregó.

"Obviamente, va a haber algunos comentarios negativos, y eso no se puede evitar. Simplemente tengo que aceptarlo y, sinceramente, no me importan. Estuve suspendida mucho tiempo y perdí el número uno por ello. También sé cómo funcionaba el procedimiento, y aporté todas las pruebas posibles y no hay mucho, sinceramente, que hacer más", concluyó la cuatro veces ganadora de Roland Garros.

La polaca fue sancionada en noviembre con un mes de suspensión tras dar positivo por trimetazidina, un medicamento para la angina de pecho. La Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA) aceptó que la causa fue la contaminación de un medicamento que Swiatek tomaba para combatir el 'jet lag'.

Se trata del segundo caso de dopaje de gran repercusión en este deporte en cuestión de meses, tras los dos controles fallidos del número uno del mundo Jannik Sinner, por los que no fue sancionado.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió esa decisión y Sinner sigue amenazado de suspensión, pero Swiatek no espera un resultado similar en su situación. La polaca cumplió una breve suspensión provisional, que le hizo perderse tres torneos en otoño, antes de completar la sanción durante la temporada baja, una vez anunciada su sanción.