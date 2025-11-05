Venus Williams jugará con una invitación el torneo de Auckland

LONDRES 5 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

La tenista estadounidense Venus Williams, de 45 años, ha recibido una invitación para disputar el próximo mes de enero el torneo de Auckland, de categoría WTA 250 y que se juega sobre pista dura, en lo que será su regreso a las pistas tras participar en el Abierto de Estados Unidos de este año.

La mayor de las hermanas Williams regresó a las pistas en verano en su país, pero se mostró escéptica sobre jugar fuera de él. Sin embargo, los organizadores del torneo neozelandés anunciaron que la siete veces campeona individual de 'Grand Slam' viajará al país oceánico para participar en este evento, que comienza el 5 de enero y se disputa dos semanas antes del Abierto de Australia.

Después de 16 meses, Venus Williams volvió a jugar en el WTA 500 de Washington, en julio, y disputó el WTA 1000 de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada, donde alcanzó los cuartos de final del dobles femenino con la canadiense Leylah Fernández. Fuera de Norteamérica, Williams no juega desde su aparición en la hierba de Birmingham en 2023, mientras que su última participación en el Abierto de Australia fue en 2021.