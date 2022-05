Nace WPT Next, categoría autonómica fruto del acuerdo entre WPT y FEP

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El circuito profesional World Padel Tour (WPT) y la Federación Española de Pádel (FEP) han acordado el nacimiento de nueva categoría, la WPT Next, con una serie de pruebas organizadas por las federaciones autonómicas y que otorgarán puntos WPT.

La nueva categoría está pensada para dotar de la estructura necesaria a jugadores y federaciones en las etapas de formación y promoción. WPT Next tendrá cuatro tipos de torneos, dependiendo de la dotación y categoría: NEXT DIAMOND, NEXT EMERALD, NEXT RUBY y NEXT SAPPHIRE.

WPT y FEP aseguran que todas las federaciones nacionales que lo deseen podrán sumarse a este acuerdo en las mismas condiciones que el presente establecido entre WPT y la FEP, pensado para proteger y ayudar a aquellos jóvenes jugadores con aspiraciones de alcanzar un nivel profesional.

"Queda sellada la unión entre el pádel amateur y la élite en el principal mercado mundial, como es España. Asimismo se abre la posibilidad de que todos aquellos países donde el pádel está emergiendo con gran fuerza se unan a la iniciativa", aseguró WPT en un comunicado.

Además, siguiendo con la línea igualitaria marcada por WPT y la FEP, todos los torneos tendrán la misma dotación económica en categoría masculina y femenina, por lo que el pádel, bajo el paraguas de ambos organismos, se confirma como el único deporte que alcanza la paridad tanto a nivel amateur como profesional.