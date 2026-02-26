7 Consejos Para Proteger A Las Mascotas De La Oruga Procesionaria Y Evitar Secuelas Graves - NOAH BOYER - UNSPLASH

MADRID 26 Feb (EUROPA PRESS)

La primavera trae consigo preocupaciones para los dueños de mascotas por insectos e infecciones. El final de la temporada fría puede ser un alivio, pero la reaparición de algunas especies peligrosas para las mascotas puede suponer visitas recurrentes al veterinario.

La oruga procesionaria (también conocida como oruga del pino) es uno de estos insectos y se desplaza en largas filas por los pinos. Aunque suele volver a aparecer entre marzo y abril, el adelanto de las temperaturas calientes de este año ha anticipado su aparición, según advierte el Hospital Veterinario Madrid Centro en una nota de prensa. Por ello, estos expertos señalan la necesidad de medidas preventivas para mantener a salvo a los perros y a los gatos.

¿POR QUÉ ES PELIGROSA?

Este insecto es especialmente peligroso para los animales ya que las secuelas del contacto con él son severas y pueden ser duraderas si no se tratan a tiempo. Las orugas procesionarias tienen miles de pelos urticantes, que son altamente irritantes; a los pocos minutos de entrar en contacto con ellas, se puede observar una inflamación severa.

Algunos de los síntomas que se pueden observar en las mascotas son: hipersalivación intensa; inflamación de labios y lengua; dolor agudo; lesiones oculares; reacciones cutáneas intensas; y, dificultad respiratoria. Por ello, el director técnico del Hospital Veterinario madrileño, Rubén Duque, resalta la importancia de una respuesta rápida, ya que puede evitar secuelas permanentes: "El margen de actuación es muy corto. En los casos de contacto con procesionaria, cada minuto cuenta".

EL RIESGO NO DESAPARECE CUANDO MUEREN

La muerte de la oruga procesionaria no significa que el peligro para las mascotas haya desaparecido. Los pelos conservan su capacidad irritante, incluso durante meses, y pueden dispersarse por el aire.

Por ello, incluso si un perro o gato no ha tenido contacto directo con una "procesión", puede presentar síntomas, de acuerdo con información recogida por el Hospital Veterinario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Representan un peligro tanto para las mascotas como para las personas por esta razón.

CÓMO PUEDES REDUCIR EL PELIGRO

Los expertos del Hospital Veterinario madrileño detallan siete consejos principales que se pueden seguir para evitar el contacto con estos insectos y proteger a las mascotas.

1. Evita zonas con pinos en los meses de primavera, especialmente cuando se ven sus "procesiones" en el suelo o sus nidos -que parecen bolsones de seda-.

2. En áreas donde podría haber presencia de estas orugas, se recomienda llevar a los perros sujetos con correa. Esto limita la posibilidad de que se acerquen con curiosidad para oler o interactuar con ellas.

3. No se debe permitir que un perro olfatee ni lama los restos del suelo, incluso cuando no se puedan ver orugas. Aunque esto puede resultar difícil, los pelos del insecto pueden seguir presentes.

4. Tras un paseo por una zona de riesgo, se recomienda revisar las patas, la boca y la nariz para detectar si ha habido contacto con el insecto. Si se observa una reacción, se debe actuar con rapidez.

5. Nunca se debe tocar las orugas ni sus nidos, dado que supone un riesgo tanto para el animal como para las personas.

6. En el caso de que se sospeche que haya habido contacto con la oruga procesionaria, se aconseja lavar la zona con abundante agua templada sin frotar. El objetivo es arrastrar los pelos urticantes sin romperlos ni hacer que penetren de forma más profunda.

7. Si se observan síntomas, incluso si son leves, se debe acudir inmediatamente a un veterinario.