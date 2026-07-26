¿Deberías Cortarle El Pelo A Un Perro En Verano? Cómo Cuidar De Tu Mascota Para Que Esté Fresca - HAYFFIELD L - UNSPLASH

MADRID 26 (EUROPA PRESS)

Cuando se piensa en los animales de compañía y el verano, a muchos se les viene a la cabeza la imagen de un perro con pelo largo paseando bajo el sol, jadeando por el calor. Lo cierto es que muchos perros lo pasan mal en verano por las altas temperaturas, especialmente si tienen una cantidad abundante de pelo.

Ante este escenario, los dueños buscan la mejor forma de mantenerlos frescos durante las olas de calor del verano. ¿Debería cortarse el pelo? ¿Hay que cepillarles más? ¿Se les debería bañar más que en invierno o en otoño?

¿CÓMO SE REFRESCAN LOS PERROS?

A diferencia de las personas, estas mascotas utilizan principalmente el jadeo y el pelaje para regular su temperatura. Según explican los especialistas de Tienda Animal en su blog, los perros usan el jadeo para regular su temperatura corporal, mientras que su pelo les protege del sol y actúa como una especie de aislante.

¿SE DEBERÍA CORTAR EL PELO DE LOS PERROS EN VERANO?

Una de las grandes dudas de los dueños de perros es si debería contárselo para que pasen menos calor. Algunas razas de pelo medio o largo admiten recortes, pero, en general, no se recomienda cortarlo a ras, porque puede alterar su aislamiento del calor y aumentar el riesgo de quemaduras solares.

Los especialistas de la tienda de mascotas Kiwoko señalan que los perros con doble capa de pelo suelen necesitar visitas a la peluquería canina cada tres o cuatro meses. En el caso de los perros con pelo corto, no es necesario cortarles el pelo.

En cambio, los perros de pelo medio, como los pastores alemanes o los teckels de pelo duro, admiten recortes en las zonas que más acumulan suciedad, como las patas y los faldones. En los perros de pelo largo, como los yorkshire terriers o los bichones malteses, se puede hacer un corte general al gusto del dueño, pero los expertos desaconsejan que sea excesivamente corto.

UN CEPILLADO REGULAR TAMBIÉN PUEDE AYUDAR

Además de mantener el pelaje a una longitud adecuada, cepillarlo con regularidad puede ayudar a que cumpla su función y evitar que los perros pasen demasiado calor. El equipo de Tienda Animal resalta la importancia de cepillarlos regularmente para retirar cualquier suciedad y enredos.

Así se evita que se acumule muda y otros residuo en su pelaje que dificulten la función aislante de su pelaje. La frecuencia recomendada depende de la longitud del pelo del canino, pero suele recomendarse cepillarlo antes del baño.

¿CADA CUÁNTO SE DEBERÍAN BAÑAR?

En verano, cuando se va de aventura con los animales de compañía a la playa o de ruta, puede ser necesario lavarlos más a menudo. Acumulan arena, cloro, polvo u otra suciedad, por lo que un aclarado puede evitar que huelan mal.

En general, cuanto más largo sea el pelaje del perro, más baños pueden necesitar, aunque sin caer en la trampa de pensar que hay que bañarlo todos los días, como ocurre con las personas. El blog de la red de veterinarios AniCura señala que, además de tomar en cuenta factores como la alimentación, el tipo de pelo y el estilo de vida, no conviene bañarlos más de una vez cada tres semanas.