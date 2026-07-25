El error que muchos cometen al limpiar en verano: no friegues el suelo a mediodía - VITALY GARIEV - UNSPLASH

MADRID 25 (EUROPA PRESS)

Limpiar la casa durante los meses de verano puede hacerse cuesta arriba para muchas personas. Limpiar grandes superficies, como el suelo, suele obligar a abrir las ventanas de par en par, pero la evaporación del agua puede aumentar la humedad del ambiente.

Para aprovechar las altas temperaturas, muchas personas deciden fregar el suelo a mediodía para que el sol y el calor ayuden a evaporar el agua. Sin embargo, esta práctica también puede tener consecuencias: puede dejar marcas en el suelo, aumentar la humedad y dificultar que la casa vuelva a refrescarse.

¿POR QUÉ NO SE DEBE FREGAR A MEDIODÍA?

El secado rápido del suelo a mediodía puede provocar manchas sobre la superficie, especialmente si está en contacto directo con el sol. El calor intenso es capaz de hacer que una parte del agua se evapore antes de que los productos de limpieza se distribuyan correctamente, dejando restos sobre la superficie.

Los especialistas en limpieza de Polti señalan en su blog que el secado desigual del sol también favorece la aparición de marcas en el suelo porque cualquier sustancia disuelta en el agua tiende a concentrarse en algunos puntos, dejando atrás residuos.

En zonas con agua dura, el alto contenido de minerales suele provocar más residuos si se seca de forma irregular.

¿CÓMO SE PUEDEN EVITAR LAS MANCHAS?

En lugar de fregar en un momento en el que el sol está cerca de su punto más alto, es recomendable limpiar al atardecer o pronto por la mañana para no dejar marcas sobre el suelo. También se puede aspirar antes de pasar la fregona para retirar residuos que favorecen las acumulaciones.

Aparte del secado del sol, utilizar demasiado detergente también puede provocar manchas en los suelos. Una solución podría ser utilizar menos cantidad de detergente de la habitual y asegurarse de que el agua esté limpia.

TAMBIÉN PUEDE AUMENTAR LA SENSACIÓN DE CALOR

La humedad tiende a generar una mayor sensación de calor, por lo que la evaporación del agua a mediodía aumenta la humedad relativa del ambiente y puede dificultar refrescar la casa. En climas con mayor grado de humedad, conviene realizar este fregado durante las horas de menos calor y con ventilación.