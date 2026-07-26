¿Tu gato te pone la pata encima? Qué significa este gesto - HUMBERTO ARELLANO - UNSPLASH

MADRID 26 (EUROPA PRESS)

Los gatos son una de esas mascotas misteriosas que pocas veces se consiguen entender por completo. Mientras que los perros son conocidos por expresar sus emociones abiertamente, a través de sus colas, ladridos y llantos, los gatos no tienen esa misma fama.

A veces incluso hacen gestos que recuerdan a los de los perros, pero su significado es completamente diferente. A los perros se les puede entrenar para que den la pata como forma de saludo, pero los gatos la dan para comunicarse con sus dueños.

¿ES UNA MUESTRA DE AFECTO?

Un toque de pata de un gato puede ser una manera de expresar afecto hacia su dueño, ya que el gesto suele originarse en comportamientos propios de cuando eran cachorros. El equipo de la aplicación estadounidense PetsCare, especializada en el seguimiento de la salud de las mascotas, explica en un artículo que el movimiento de las patas puede corresponderse con sus movimientos de "amasar" al amamantar.

También refleja en ocasiones que está comprobando las respuestas de su dueño. Los gatos son muy buenos detectando cambios en el comportamiento, la respiración o incluso en la postura de sus personas. El toque con una pata puede ser la forma en la que un felino comprueba que está respondiendo, de acuerdo con el blog sobre mascotas Furpathy.

¿QUÉ INTENTA COMUNICAR?

Hay muchas teorías sobre el comportamiento gatuno, pero se suele coincidir en una cosa: los gatos intentan comunicar a sus dueños una necesidad. No sería la primera vez que un gato tocara la cara de su dueño mientras duerme para que se despierte y le dé de comer.

El equipo de expertos del blog ExpertoAnimal señala que es probable que un felino esté tocando a una persona con la pata porque quiere llamar su atención. Ya sea comida, agua o que le abran la puerta, los gatos suelen usar el contacto para captar la atención y pedir algo.

Sin embargo, estos especialistas también destacan que es una muestra de confianza e incluso de pertenencia. Al tener varias glándulas odoríferas en las almohadillas de las patas con las que se desprenden feromonas, el contacto puede ser señal de que está marcando a la persona como parte de su mismo grupo.

¿PUEDE ESTAR DICIENDO QUE ME ALEJE?

El contexto en el que un gato toca a su dueño con la pata muchas veces determina cómo interpretar su significado. Si toca la cara o una extremidad cuando se le está abrazando o besando, es posible que sea un gesto para comunicar que quiere distancia, de acuerdo con los especialistas del blog citado.