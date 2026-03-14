Ni en el lavavajillas ni en remojo: cómo limpiar y mantener los utensilios de cocina de madera - BAHAR NARGILECI - UNSPLASH

MADRID 14 (EUROPA PRESS)

Los utensilios de cocina hechos de madera están presentes en prácticamente todas las cocinas españolas, independientemente de la edad de quienes los utilice. Aunque se guardan con implementos de diferentes tipos de materiales, como plástico o metal, a menudo se tratan con menos cuidado.

Aunque parezca evidente, las propiedades diferentes de este material ofrece ventajas, pero también cuestiones sobre su uso. Por ello, probablemente pocas personas saben que es un tipo de utensilio que requiere mantenimiento periódico para alargar su vida útil.

CUÁLES SON SUS VENTAJAS

Este material no es popular por casualidad, sino que tiene una serie de ventajas que hacen que triunfen frente al metal o el plástico en determinadas situaciones. Probablemente uno de sus mayores beneficios es su baja conductividad: se puede dejar una cuchara de madera sobre una sartén al fuego sin miedo a que el mango se caliente, como sucede con el metal.

Otro punto a favor es que la madera no reacciona con el calor como ocurre con el plástico, por lo que no se derrite ni desprende toxinas, de acuerdo con información divulgada por los especialistas de la marca dedicada a productos de madera Tuuli. Además, no dañan las superficies de las sartenes u ollas y su presencia en las cocinas puede aportar un toque estético.

ESTAS SON LAS DESVENTAJAS

A pesar de los beneficios, este material también presenta algunos inconvenientes. La porosidad de la madera hace que pueda absorber humedad, grasa y bacterias, lo que genera preocupación por la aparición de moho y por la dificultad de desinfectarla por completo.

Aunque no es un material que transfiera calor fácilmente, tampoco es resistente a ella; es posible que se carbonice o se dañe si está expuesta a temperaturas muy altas. Por otra parte, a diferencia del plástico y el metal, la madera requiere un mantenimiento regular para evitar el desgaste. Se recomienda secar los utensilios de madera inmediatamente, ya que pueden agrietarse al estar expuestos a agua durante un tiempo prolongado.

¿CÓMO SE MANTIENEN?

Los implementos de madera necesitan tanto una limpieza adecuada como un mantenimiento frecuente.

Limpieza:

Tras su uso, se recomienda lavarlos inmediatamente con agua tibia y jabón neutro, secarlos con un paño y evitar el remojo. También se debe evitar el uso del lavavajillas ya que el calor intenso, el vapor prolongado y los detergentes pueden dañar la madera.

El blog de la empresa de menaje de cocina Ibil Menaje recomienda utilizar una mezcla de vinagre con agua para renovar la apariencia de los utensilios.Se pueden dejar en remojo durante 20 minutos y, posteriormente, enjuagarlos con agua.

Mantenimiento:

Cada uno a tres meses, se aconseja hidratar y sellar los poros de la madera aplicando aceite mineral, de coco o de linaza con un paño sobre el implemento. El aceite debe dejarse penetrar durante entre cuatro y 24 horas.

Si se observa que el material puede seguir absorbiendo, se puede aplicar otra capa y repetir el proceso. Finalmente, el exceso se retira con un paño.