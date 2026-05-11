Madera, plástico o metal: qué tipo de tabla de cortar es mejor para tu cocina - ANGUS CHANG - UNSPLASH

MADRID 11 (EUROPA PRESS)

Las tablas de cocina son un elemento básico, pero esencial en las cocinas. Aunque muchos forman parte de los hogares durante muchos años, llega un momento en el que se tienen que reemplazar y escoger una nueva.

Con el creciente enfoque en hacer que las vidas sean más saludables, la atención ha recaído sobre los materiales de las tablas de cortar. Pese a que pueda parecer que cualquiera vale, en realidad hay matices que se deben tener en cuenta a la hora de comprar y mantener una.

LAS TABLAS DE METAL

Posiblemente una de las opciones menos frecuentes, esta tabla destaca por su estética y durabilidad. Al estar hecha de un material no poroso, no presenta riesgo de absorción de alimentos ni de acumulación de residuos. Además, se puede desinfectar con facilidad y están hechas de materiales difíciles de deformar.

Sin embargo, sus desventajas las convierten en opciones poco populares, incluso en cocinas profesionales. Tienden a desgastar los filos de los cuchillos rápidamente y el sonido que generan al cortar puede resultar incómodo para algunos. Además, si no tienen una base antideslizante, pueden resultar difíciles de usar al resbalarse por las superficies de la cocina.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS DE PLÁSTICO

Las opciones hechas de plástico son especialmente frecuentes por su accesibilidad y conveniencia. Suelen ser una de las opciones más baratas y tienen diferentes colores y tamaños que hacen que sean fáciles de transportar. Como añadido, se pueden meter en el lavavajillas, facilitando su limpieza.

Con estas ventajas, tienen una desventaja importante: los cortes en la superficie. Al estar hechas generalmente de materiales relativamente blandos, por lo que es fácil crear cortes en la tabla al usar cuchillos y la superficie se puede convertir en zonas de acumulación de bacterias. Además, se desgastan rápidamente, por lo que se deben reemplazar con más frecuencia.

No obstante, cabe destacar que algunas de estas tablas están hechas de polietileno, un plástico de alta densidad y no poroso, haciendo que la preocupación por la acumulación de residuos se reduzca. Aun así, pueden rayarse con el uso y tienden a desgastar los filos de los cuchillos más rápido que la madera, aunque resisten el deterioro diario, de acuerdo con el blog de la tienda de muebles de cocina, Pc Cocinas.

LAS TABLAS DE MADERA

Este material destaca por su aspecto y el toque natural que aporta a un entorno. Tiene una superficie más suave que el plástico o el metal, por lo que no desgasta los cuchillos tan rápidamente, y es resistente a los cortes. Además, con el mantenimiento adecuado, estas tablas pueden durar varios años en las cocinas.

Sin embargo, también tienen inconvenientes considerables, como su limpieza. No se deben meter en los lavavajillas, ya que el calor y la humedad pueden dañar el material. Además, requieren mantenimiento periódico con aceites minerales para evitar que el material se agriete, deforme o seque excesivamente.