Esta mujer desafía a las profundidades y a los tiburones para una impresionante sesión de modelaje

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido fotografiada desafiando no sólo a las profundidades sino también a los tiburones para una impresionante sesión de modelaje.

En las imágenes, que parecen una versión de acción real de La Sirenita, Kimber Kiefer, de 44 años, posa sobre barcos naufragados infestados de tiburones mientras luce impresionantes vestidos que flotan elegantemente en el agua junto a su larga melena.

Experta en aguantar la respiración, también ha demostrado que no teme a los tiburones en estas fotos tomadas por su marido, Ken Kiefer, de 53 años, en las Bahamas y México.

Ken, también de Houston, Texas, EE.UU., dijo: "Siempre me impresionan todas las cosas que Kimber consigue hacer durante sesiones fotográficas como ésta.

"Tiene que lidiar con las corrientes, el agua salada en los ojos y los senos nasales, la falta de visión, el manejo del vestido y el pelo, las expresiones faciales, ¡y todo esto mientras aguanta la respiración en el fondo del océano!".

El fotógrafo explicó que decidieron tomar las imágenes para demostrar que los tiburones no son tan peligrosos como los pintan los medios de comunicación.

Sobre las imágenes tomadas a lo largo de dos años, dijo "Nos encanta crear estas imágenes para llamar la atención sobre la realidad de los tiburones frente al bombo que se les da en películas como Tiburón y Sharknado.

"Los tiburones no son cachorros ni mucho menos, pero no somos su principal fuente de alimento: mientras no actuemos como presas y sigamos las pautas de seguridad, los tiburones no nos tratan como tales".

Ken reveló que Kimber aguanta la respiración durante unos minutos en cada ronda de disparos y luego recibe aire de un buzo de seguridad a profundidades de entre 18 y 90 pies.

Y añadió: "Siempre que te enfrentas a animales salvajes, además de a la madre naturaleza, no puedes contar con que todo salga según lo previsto. Eso hace que las veces que tenemos éxito sean mucho más satisfactorias".

"Nos encanta utilizar las imágenes para entablar conversaciones con personas que nunca han estado cerca de los tiburones y ayudarles a conocer su verdadero comportamiento".