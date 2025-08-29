Vladimir Sánchez, químico: "Hay un sencillo truco para alargar la vida de tus bañadores tras el verano (y funciona)" - UNSPLASH - AYLA MEINBERG

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El verano entra en su recta final y con él se despiden también las jornadas de playa y piscina. Los bañadores, uno de los símbolos de la temporada estival, suelen sufrir especialmente el uso intensivo, el sol y el cloro. No es raro que al año siguiente se encuentren desgastados, deformados o con los colores apagados. En este contexto, proliferan los trucos caseros que prometen prolongar su vida útil y que circulan con fuerza en redes sociales.

Uno de estos métodos asegura que basta con sumergir el bañador en agua fría con bicarbonato, vinagre y sal, y después dejarlo secar a la sombra para conservarlo "como nuevo". La mezcla ha generado interés y ha llevado al químico y divulgador Vladimir Sánchez (@breakingvlad) a analizar qué hay de cierto en su eficacia.

UN TRUCO QUE FUNCIONA, PERO NO POR LO QUE PIENSAS

En su vídeo, Sánchez señala que el procedimiento, en efecto, funciona, pero no por el motivo que muchos creen. "El secreto no está en los ingredientes, sino en el método. Lavar en agua fría y secar a la sombra." Con estas palabras, desmonta la idea de que el bicarbonato o el vinagre sean responsables del buen resultado.

El químico explica que la clave está en los materiales de los bañadores: "Los polímeros que forman los tejidos de los bañadores son sensibles a la temperatura." En otras palabras, el calor excesivo daña la estructura de las fibras, acelerando su deterioro. Por eso, el simple hecho de lavar en agua fría y evitar el secado directo al sol contribuye de manera decisiva a mantener el tejido elástico y en buen estado.

De ahí que, según Sánchez, el truco sea eficaz, pero "no por lo que te pensabas". Más allá de la mezcla de ingredientes, lo determinante es optar por prácticas de cuidado sencillas: un enjuague en frío tras su uso, lavado con agua a baja temperatura y secado siempre en sombra. Estas medidas reducen el desgaste y alargan la vida del bañador sin necesidad de recurrir a productos extra.