Digi se dispara un 15,36% en dos días tras recibir un espaldarazo de los analistas

Archivo - Edificio de Digi. - DIGI - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Digi Spain Telecom acumula una subida del 15,36% en Bolsa en dos días tras obtener una recomendación de compra por parte de casi todos los analistas, entre ellos Banco Santander, Barclays y Citi.

En concreto, la acción de la 'teleco' ha cerrado la jornada de este martes con un alza del 6,1%, hasta intercambiarse por 7 euros por título, después de revalorizarse un 8,4% el pasado lunes.

No obstante, los títulos de Digi han alcanzado un precio de 7,44 euros sobre las 12.48 horas de este martes.

A excepción de Bestinver Securities, que opta por 'vender', Digi ha obtenido un consenso de compra del 87,5% por parte de los analistas, lo que supone una recomendación positiva por parte de siete de las ocho gestoras que siguen a la compañía, según los datos recopilados de 'Bloomberg'.

La empresa, que opera como la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, debutó en el parqué madrileño el pasado 16 de julio con un precio de salida fijado en 5,6 euros por acción.

De esta manera, Digi finalizó su primer mes de andadura bursátil sin cambios, puesto que la compañía cerró la sesión del viernes 14 de agosto con una cotización de 5,6 euros por cada título.

La 'teleco' obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 14,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone multiplicar por 14,1 (+1.310%) los 'números rojos' de un millón de euros anotados en el mismo periodo del ejercicio precedente.