El Ibex 35 abre con una caída del 0,2%, en 19.519 puntos, con el petróleo a más de 107 dólares

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con un retroceso del 0,23% que le ha llevado a situarse en los 19.519,9 puntos tras cerrar el lunes con una caída del 1,4% que le hizo situarse en los 19.565 puntos.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, en torno a las 9.15 horas de la mañana, el selectivo ampliaba su bajada hasta el 0,52% y se situaba en 19.473 enteros.

Los mercados siguen hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después del cierre temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí y las dificultades de los petroleros para atravesar el estrecho de Ormuz, lo que sigue impulsando al alza los precios del petróleo. De hecho, el Brent cotiza actualmente por encima de los 107 dólares por barril.

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este pasado lunes de que un superpetrolero se ha incendiado tras el impacto con una mina marítima cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz por una zona "restringida". El buque afectado es indio, aunque ondea bandera de conveniencia panameña.

"La Armada de la Guardia Revolucionaria declara con firmeza que el estrecho de Ormuz está cerrado y continúa bajo nuestro inteligente control", ha añadido. En respuesta, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha rechazado esta versión y ha asegurado que el buque fue atacado con un dron iraní.

Mientras las tensiones entre EEUU e Irán se recrudecen, Washington prosigue con su campaña de sanciones contra Teherán para asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

El presidente de EEUU, Donald Trump, esbozó este fin de semana la posibilidad de "quedarse" en Irán y "quedarse con el petróleo, como en Venezuela", en lugar de replegar a las fuerzas norteamericanas desplegadas alrededor de la República Islámica tras un hipotético fin de la guerra.

Este lunes, Trump ha afirmado que el mundo entero tendrá que "devolver" dinero a su país cuando termine el "timo" de Ormuz, en referencia a las restricciones impuestas por Irán al paso de petróleo y otras mercancías por el estrecho en represalia a los bombardeos estadounidenses.

"El petróleo fluye por el estrecho de Ormuz. Los países de todo el mundo que no nos han ayudado deberían devolver el dinero a Estados Unidos cuando termine este timo de conflagración. Y lo harán", ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales.

EL BRENT SUBE UN 1,5%

Ante el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 107,2 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 1,6%, hasta los 103 dólares por barril.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles.

En el plano empresarial, antes de la apertura del mercado, Telefónica ha informado de que ha alcanzado un acuerdo con DAZN para la distribución del paquete de DAZN LaLiga por cinco temporadas, con un valor medio conjunto de 1.650 millones de euros.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este martes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Acciona (+6%), Acciona Energía (+4,8%), Repsol (+0,8%), Solaria (+0,62%) y Endesa (+0,58%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Puig (-2,6%), Santander (-0,8%), BBVA (-0,76%) e Indra (-0,7%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas comenzaban la jornada con signo negativo. París y Londres caían un 0,5% y Milán bajaba un 1% en la apertura de este martes, mientras que Francfort se dejaba un 0,3%.

De su lado, las Bolsas asiáticas registran este martes caídas generalizadas, salvo en el caso del Nikkei japonés, que ha cerrado en tablas.

Mientras, el Kospi de la Bolsa de Seúl ha bajado casi un 0,9% y la Bolsa de Shanghai, un 0,5%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong cedía casi un 1%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1532 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años avanzaba hasta el 4,020%.