El Ibex 35 acaricia los 18.800 puntos (-0,57%) en plena oleada de resultados y a la espera del BCE

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). El Ibex 35 cotizaba con un avance del 0,24% en la media sesión de este martes, hasta situarse en los 19.730,70 puntos, en un contexto marcado por - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este jueves con un descenso del 0,57%, hasta situarse en los 18.776,20 puntos, en una sesión marcada por la publicación de resultados empresariales y por la próxima decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés.

La reunión sobre política monetaria del BCE tiene lugar un día después de conocerse la decisión de su homólogo estadounidense. Tal y como esperaba el consenso de analistas, la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) no modificó los tipos de interés, de tal manera que se mantienen en el rango objetivo del 3,75% y al 4%, tras la subida de la anterior reunión y a las puertas de las elecciones de medio mandato --'midterms'-- en el país norteamericano.

Volviendo a Europa, los mercados descuentan que el BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés en el 2,5%, pero esperan una subida en diciembre. "Ante las crisis energéticas, la estrategia del BCE no consiste en reaccionar a los precios de la energía, sino que reaccionará ante el riesgo de que el aumento de dichos precios se incorpore a la inflación", explica el gestor de carteras de Pimco, Konstantin Veit.

En paralelo, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, según ha confirmado la institución, después de que la banquera central de la eurozona haya comunicado su decisión este jueves al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En el terreno empresarial, se ha conocido que Banco Sabadell cerró los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 1.376 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo la aportación de TSB -que formó parte del grupo durante cuatro meses- gracias "al impulso del negocio, una tendencia que continuará en adelante".

Siguiendo dentro del ámbito financiero, BBVA finalizó los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto atribuido de 9.066 millones de euros, lo que supone un alza del 13,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, Indra Group obtuvo un beneficio neto de 355,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 22% en comparación con los 291,3 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior.

En el sector energético, se ha conocido que Repsol obtuvo un beneficio neto de 5.006 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 325% con respecto a los 1.177 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, influido por la revalorización de los stocks (+943 millones de euros) en un contexto en lo que va de 2026 marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos por el conflicto en Oriente Próximo.

A su vez, Naturgy anunció un beneficio neto de 1.758 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 5,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, informó la compañía, que ha revisado así al alza sus objetivos para el conjunto del ejercicio y prevé unas ganancias récord de unos 2.200 millones de euros en 2026.

También se han conocido las cuentas correspondientes al tercer trimestre del 2026 de Fluidra, FCC, Grupo Elecnor y Faes Farma.

En este contexto, los valores más alcistas de la Bolsa española en la media sesión eran Indra (+3,10%), Repsol (+2,91%), Ferrovial (+2,66%), Acciona Energía (+2,52%) y ArcelorMittal (+1,76%). De su lado, BBVA encabezaba los descensos (-4,59%), seguido de Mapfre (-2,06%), Inditex (-1,96%), Banco Santander (-1,71%) y Unicaja (-1,49%).

El resto de los principales parqués europeos experimentaban subidas en la media sesión: el índice británico FTSE 100 ganaba un 0,25%, el francés Cac 40 un 0,84%, el alemán Dax un 0,80% y el Euro Stoxx 50 un 0,13%. Solo el italiano FTSE MIB cedía un 0,29%, en línea con el Ibex 35.

Respecto al ámbito de las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en 114,10 dólares en la media sesión, un 1,06% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 101,51 dólares, un 1,24% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años retrocedía hasta el 3,992%, frente al 3,996% registrado al cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo alcanzaba los 61,55 puntos básicos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro se depreciaba un 0,10% frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1143 dólares por cada euro.