El Ibex 35 acelera y roza los 19.300 puntos (+1,12%), tras la convocatoria electoral

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este lunes con un repunte del 1,12%, hasta situarse en los 19.299,70 puntos, después de conocerse a primera hora del día la convocatoria de elecciones generales en España para el mes de noviembre.

El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora o no a las urnas.

"La economía mantiene una posición sólida, pero el próximo Gobierno deberá afrontar desafíos como la crisis de vivienda y una deuda aún elevada, por lo que no se esperan cambios drásticos de rumbo económico", señala el economista sénior de Generali Investments, Martin Wolburg.

En el ámbito 'macro', se ha conocido que la actividad de las empresas españolas se ha acelerado durante el pasado mes de septiembre hasta su nivel más alto desde diciembre de 2024, según refleja el índice PMI compuesto, que ha subido a 56,8 puntos desde los 55,8 del mes anterior, según los datos publicados este lunes por S&P Global Market Intelligence.

En este contexto, los valores más alcistas de la jornada han sido Banco Santander (+4,52%), Telefónica (+3,38%), Merlin Properties (+3,22%), Banco Sabadell (+1,80%) y CaixaBank (+1,54%). De su lado, Solaria encabezó los recortes (-3,68%), seguido de Ferrovial (-2,95%), Enagás (-2,40%), Acciona Energía (-2,37%) y Acciona (-1,97%).

El resto de los principales mercados europeos ha finalizado la sesión de este lunes con subidas: el índice británico FTSE 100 subió un 0,34%, el alemán Dax un 0,09%, el italiano FTSE MIB un 0,66% y el Euro Stoxx 50 un 0,06%. Solo el francés Cac 40 cerró la sesión con un recorte del 0,80%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con dudas: el Dow Jones perdía un 0,07%, el S&P 500 subía un 0,46% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, remontaba un 0,72% al cierre de las Bolsas europeas.

Asimismo, a esta misma hora, y como consecuencia de la celebración de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, el principal índice bursátil del país se disparaba un 8,17%.

En el ámbito de las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, alcanzaba los 101,89 dólares, un 0,35% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía un 0,66%, hasta los 90,49 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,123%, desde el 4,086% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 64,23 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,39% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1211 dólares por cada euro.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba ligeramente un 0,09%, hasta situarse en los 4.166 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, subía un 0,16% hasta los 85.411 dólares