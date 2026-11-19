Archivo - Una mujer pone gasolina a su vehículo en una gasolinera - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de la gasolina ha encadenado su séptima semana de bajadas, acumulando un abaratamiento del 16,3% desde finales de septiembre, para caer a niveles que no se veían desde julio.

En concreto, el precio medio del litro de la gasolina ha bajado un 3,7% con respecto a hace una semana, para situarse en los 1,624 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

De esta manera, este combustible, en niveles mínimos desde la penúltima semana de julio, afianza el efecto del alivio fiscal aprobado por el Gobierno, con una rebaja que se situó nuevamente en los 20 céntimos desde los cinco céntimos que estaban en vigor hasta el pasado 1 de octubre.

Por su parte, el precio medio del litro del gasóleo, que ya contaba con una rebaja de 20 céntimos por litro desde inicios de septiembre, ha caído un 2,18% con respecto a la pasada semana, para retroceder a los 1,837 euros, su nivel más bajo desde la segunda semana de septiembre después de encadenar dos semanas de bajadas.

Las bonificaciones aprobadas por el Gobierno para los carburantes dentro del tercer paquete de medidas para hacer frente al impacto por el conflicto en Oriente Próximo -en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos- suponían 20 céntimos por litro a partir de octubre a gasolina y gasóleo, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado.

De hecho, este alivio fiscal se mantendrá hasta finales de año después de que la evolución de los precios haya permitido mantener activado el mecanismo de prórroga automática establecido por el Gobierno.

A PESAR DE LA BAJADA, LLENAR EL DEPÓSITO HASTA 22,66 EUROS MÁS CARO.

Con los precios del Boletín Petrolero de la UE de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 101,03 euros, unos 22,66 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 78,37 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 89,32 euros, unos 8,09 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,23 euros.

La tendencia al alza, principalmente en los meses de verano, desde el estallido del conflicto en Irán había propiciado que ambos carburantes se acercaran a los máximos que registraron durante el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

No obstante, desde finales de septiembre ambos carburantes registran una tendencia bajista. Así, la gasolina se ha abaratado más de un 16% desde entonces, mientras que el diésel ha caído más de un 7%.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,829 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,910 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,049 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,104 euros.