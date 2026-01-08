El Ibex 35 cae un 0,3% en la apertura, con el petróleo ligeramente al alza

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con un retroceso del 0,33%, que le ha situado en los 17.538 puntos a las 9.00 horas, con el foco puesto, de nuevo, en el precio del petróleo, en Venezuela y en los intereses del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Groenlandia.

Además, Trump ha asegurado que quiere aumentar el gasto militar del país hasta los 1,5 billones de dólares (cerca de 1,3 billones de euros) en 2027, lo que supone un aumento del 50% respecto al presupuesto previsto para este año.

"Tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, he decidido que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan turbulentos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de un billón de dólares (unos 900.000 millones de euros), sino de 1,5 billones de dólares", ha señalado en su plataforma Truth Social

Además de a las tensiones geopolíticas, los inversores prestarán atención este jueves a la publicación de las peticiones semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos y a las declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, en un foro organizado por Vocento.

En España, el Tesoro Público arranca las subastas de 2026 este jueves, con una emisión de deuda a medio y largo plazo, con la que espera captar entre 5.750 y 7.250 millones de euros, según los objetivos de emisión publicados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de Puig (+2,78%), Amadeus (+1,2%), Repsol (+0,80%), Cellnex (+0,61%) y Grifols (+0,60%).

Por contra, entre los descensos, destacaba Endesa, que se dejaba casi un 1,6% en la apertura, seguido de ArcelorMittal (-1,5%), Colonial (-1%) y Unicaja y BBVA, que cedían casi un 0,9% en ambos casos.

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto: Fráncfort subía un 0,1%, mientras que París caía un 0,2% y Londres se dejaba un 0,3%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1677 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,257%.

EL PRECIO DEL PETRÓLEO, LIGERAMENTE AL ALZA

En el actual contexto geopolítico, el precio del barril de crudo Brent, referencia europea, subía un 0,20%, hasta los 60,08 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, avanzaba también casi un 0,2%, hasta los 56,09 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

La Administración liderada por Donald Trump prevé mantener el control sobre las exportaciones de crudo venezolano durante un periodo indefinido como parte de un plan para la reconstrucción de la economía del país y que Venezuela pueda ser un importante proveedor de petróleo para el mundo y un aliado de Estados Unidos.

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego, indefinidamente, venderemos la producción venezolana en el mercado", ha comentado este miércoles el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, durante una conferencia organizada por Goldman Sachs.

En este sentido, el funcionario estadounidense ha señalado el papel que desempeñará EEUU para estabilizar e impulsar la producción de crudo de Venezuela, facilitando la importación de repuestos, equipos y servicios para evitar el colapso de la industria del país caribeño.

"Estabilizaremos la producción y, lo antes posible, veremos que vuelve a crecer. A largo plazo, crearemos las condiciones para que las grandes empresas estadounidenses que ya estaban allí, o que quizás no estaban antes, pero quieren estar, se incorporen", ha añadido.

De este modo, ha asegurado que Washington pretende "cambiar el juego en Venezuela", con el objetivo de arreglar el país para que sea un miembro productivo del hemisferio occidental, un aliado de los Estados Unidos y un importante proveedor de petróleo para el mundo.

Al mismo tiempo, la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha anunciado el inicio de negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo.

"PDVSA informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", escribió la empresa en su cuenta de 'Facebook'.

Según ha avanzado, este proceso se desarrolla "bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron", y se basa en "una transacción estrictamente comercial", con criterios de "legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes".

La firma ha ratificado su compromiso de continuar construyendo "alianzas" que impulsen el desarrollo nacional a favor de Venezuela y que contribuyan a la estabilidad energética global, según explica en el comunicado.