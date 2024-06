El Ibex 35 cae un 0,3% y no consigue recuperar los 11.000 puntos

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha comenzado la semana con una caída del 0,3% este lunes al cierre del mercado y a lo largo de la sesión no ha conseguido recuperar la cota psicológica de los 11.000 puntos conquistada en la apertura, con lo que ha terminado la jornada en los 10.959,5 enteros.

En el terreo empresarial español, el presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, y el consejero delegado, Ángel Simón, han presentado el nuevo Plan Estratégico de la compañía entre 2025 y 2030, que tiene como principal objetivo alcanzar un valor bruto de los activos (GAV) de 40.000 millones de euros en 2030, frente a los 27.000 actuales, lo que supone un incremento del 48,1%.

En este contexto, CriteriaCaixa también ha descartado segregar Naturgy si la operación no comporta un incremento del valor del conjunto de la empresa. No obstante, la entidad ha explicado que si el 'Proyecto Géminis' para desgajar la compañía en dos se pone sobre la mesa, lo discutirá, si bien no contemplará una división sin ese crecimiento.

Por otro lado, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha anunciado este lunes que mantendrá durante al menos 12 meses "todas las líneas de circulante" de todas las pymes de Sabadell si sale adelante la OPA de carácter hostil que ha lanzado sobre la entidad catalana, según ha indicado durante el curso de economía organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que se desarrollará esta semana en Santander (Cantabria).

Sin embargo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha recalcado que la valoración que tiene el Gobierno sobre la OPA de carácter hostil que BBVA quiere lanzar para hacerse con el 100% de Sabadell "no ha cambiado" y, por tanto, ha reiterado el rechazo a la operación.

En tanto, Amadeus informaba antes de la apertura del mercado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que mantendrá el 'pay out' para dividendos ordinarios en una horquilla de entre el 40% y 50% hasta 2026.

Además, el grupo aéreo International Airlines Group (IAG), propietario de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, ha elevado su flujo de caja libre un 34,8%, hasta alcanzar los 1.320 millones de euros en 2023, según ha comunicado al supervisor.

En términos macroeconómicos, el titular de la cartera de Economía también ha adelantado este lunes que el Gobierno tiene intención de elevar la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) desde el 2% actual hasta una cifra que estará cerca del 2,5%.

Asimismo, ha indicado que se debe evitar una escalada de aranceles y subsidios justo cuando el bloque comunitario se encuentra en un momento de tensión comercial con China por los vehículos eléctricos.

Por otro lado, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3,9% en el primer trimestre en relación al mismo periodo de 2023, hasta situarse, por primera vez, por encima de la barrera de los 3.000 euros.

Los precios del sector servicios aumentaron un 2,4% en el primer trimestre en relación al mismo periodo del año pasado, tasa 1,2 puntos inferior a la del cuarto trimestre de 2023, según el Índice de Precios del Sector Servicios publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este contexto, las subidas en el Ibex 35 han estado lideradas por Bankinter (+1,09%), Inditex (+1,04%) y Telefónica (+1,02%), seguidas de Fluidra (+0,74%), IAG (+0,72%) y Santander (+0,72%).

Por el contrario, los 'farolillos rojos' en la sesión de este lunes han sido Solaria (-4,06%), Acciona (-3,72%), Ferrovial (-2,89%), Naturgy (-2,57%), Cellnex (-2,35%) y Sacyr (-2,06%).

En cuanto al resto de índices europeos, al cierre de la sesión de este lunes tan solo Londres acompañó al selectivo español en las caídas al ceder un 0,06%, mientras que Fráncfort se anotó una subida del 0,4%, París del 0,91% y Milán del 0,74%.

El precio del barril de Brent, referencia para el Viejo Continente, experimentaba una subida de 1% al cierre de los mercados europeos, hasta los 83,45 dólares, mientras que el Texas se situaba en 78,81 dólares (+0,9%).

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se situaba en 1,0722 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a 10 años se situaba en el entorno del 3,342% (-0,49%).