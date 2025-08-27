El Ibex 35 cae un 0,4% a media sesión y pierde los 15.100 lastrado por la banca y pendiente de Nvidia

Archivo - Paneles del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este miércoles con un descenso del 0,39%, situándose en los 15.060,20 enteros, lastrado por la banca, impactado por la inestabilidad de la eurozona, especialmente en Francia, según los analistas de XTB.

La gran referencia de hoy serán los resultados de Nvidia que se conocerán tras el cierre de mercados de EEUU y, por tanto, también de Europa.

"Veremos si son capaces de dar más recorrido a las subidas de agosto de las bolsas en función de la confianza que arrojen respecto a la IA y pendientes de la rivalidad entre EEUU y China en este campo", explican desde Renta 4.

La jornada de hoy también viene marcada por las últimas decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: desde la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, a las advertencias a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de "una guerra económica" si no accede a un alto el fuego en Ucrania, con consecuencias "muy graves" si el conflicto continúa.

Al mismo tiempo, los aranceles del 50% impuestos por Trump a algunos productos importados de India han entrado este miércoles en vigor, en lo que pretende ser una represalia de Washington contra el país asiático por sus compras de petróleo ruso.

El presidente de EEUU también ha amenzado a China con aranceles del 200% si no vuelve a permitir la exportación de imanes de tierras raras hacia EEUU, después de paralizar gran parte de este comercio el pasado mes de abril.

En Europa los inversores también están pendientes a la nueva crisis del gobierno del primer ministro francés, François Bayru, quien se someterá a una moción de confianza para el 8 de septiembre tras no conseguir los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos del país galo para 2026. Estas cuentas, según señalan los analistas de Renta 4, prevén un recorte del gasto de unos 44.000 millones de euros, supresión de festivos y congelación del gasto social.

Los expertos no descartan una caída del gobierno francés y que vuelva a producir un bloqueo institucional en un contexto de "elevada fragmentación" de la Asamblea Nacional que llevaría a unas elecciones legislativas anticipadas.

En este contexto, el Ibex 35 estaba liderado por Solaria, que se impulsaba un 8,60% en el tramo medio de negociación gracias a recientes mejoras por parte de analistas y la entrada de un gran inversor, Stoneshield Capital, que están dando soporte al valor desde hace más de un mes, según explican desde XTB.

A Solaria le seguían Acciona Energía (+2,92%), Redeia (+1,38%), Acciona (+1,38%), Amadeus (+1,14%) y Grifols (+1,03%).

Por el lado de las caídas, Bankinter era el 'farolillo rojo' en la media sesión, con una caída del 2,91%, seguido por CaixaBank (+2,31%), BBVA (-1,91%), Sabadell (-1,75%) y Unicaja (-1,28%). Los expertos de XTB explican que el sector bancario estarían acusando la inestabilidad de la eurozona con la crisis francesa de fondo.

Las principales plazas bursátiles del Viejo Continente cotizaban con signo mixto: París avanzaba un 0,36% --tras el descenso del 1,70% de ayer-- y Londres, un 0,04%. En cambio, Fráncfort cedía un 0,13%, y Milán, un 0,30%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, retrocedía un 0,27%, hasta situarse en los 67,04 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, caía un 0,24%, hasta los 63,10 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1589 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se relajaba hasta el 3,309%, mientras que la prima de riesgo descendía hasta los 59 puntos básicos.