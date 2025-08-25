El Ibex 35 cede un 0,8% al cierre y pierde los 15.300 enteros

Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

El precio de petróleo Brent se impulsaba un 1,7% hasta los 68,9 dólares por barril

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la primera sesión de la semana con un descenso del 0,85% que le han llevado a terminar en los 15.265,5 enteros, después del 'rally' que realizó la semana pasada y que llevó a rozar la cota de los 15.400 enteros el viernes.

Este lunes la principal referencia ha sido la publicación del índice IFO que ha mostrado que las expectativas de los empresarios alemanes han mejorado significativamente en el mes de agosto, después de que la Unión Europea y Estados Unidos llegasen a un acuerdo para resolver sus disputas comerciales. De este modo, el indicador ha alcanzado su nivel más alto desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania.

Los mercados están, además, asimilando las conclusiones de la cumbre de banqueros centrales que se celebró la semana pasada en Jackson Hole (Wyoming, EEUU) en la que el presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, abrió la puerta a una bajada de los tipos de interés en septiembre.

Este simposio de Jackson Hole finalizó el sábado con la intervención de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien defendió la independencia de los bancos centrales ante el conflicto de Powell con el presidente de EEUU, Donald Trump, y atribuyó gran parte de la buena marcha de la economía española a la inmigración.

Sin embargo, el evento más importante será la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia, según señala el analista de XTB, Javier Cabrera. "El mercado americano debe las subidas desde abril a las compañías de IA, pero sobre todo a una Nvidia que ha subido alrededor de un 60%. Creemos que los resultados volverán a marcar el ánimo de mercado, aunque vemos complicado que Nvidia supere ampliamente expectativas y cause un nuevo 'rally'", explica.

Los mercados también van a estar atentos a los datos de inflación de España, Francia, Alemania o EEUU que se conocerán el viernes. Además, esta semana también se publicará el dato de PIB del segundo trimestre de la economía estadounidense.

En el Ibex 35, la mayor parte de sus valores han cerrado en 'rojo' salvo Rovi (+0,95%), Repsol (+0,93%), Acerinox (+0,83%), Indra (+0,41%), Cellnex (+0,35%) y ArcelorMittal (+0,21%) que han cerrado en positivo. Los mayores descensos se los han anotado Acciona Energía (-3,32%), Acciona (-2,86%), Sacyr (-2,80%), ACS (-1,95%) y BBVA (-1,88%).

Igualmente, las principales plazas bursátiles del Viejo Continente han finalizado la sesión con descensos: París ha registrado unas pérdidas del 1,59%; Fráncfort, del 0,37%; y Milán, del 0,19%. Solo Londres ha terminado con un alza del 0,13%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 1,73% hasta situarse en los 68,92 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, registraba un aumento del 2,01% hasta los 64,94 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1672 'billetes verdes', tras depreciarse un 0,38%, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,365%. La prima de riesgo bajaba hasta los 57 puntos básicos.