El Ibex 35 cierra a la baja, con una caída del 0,22%, hasta los 19.640 puntos

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con una caída del 0,22%, hasta situarse en los 19.640,2 puntos, a pesar de que durante el primer tramo de negociación había llegado a repuntar un 0,2%.

En los mercados de materias primas, Arabia Saudí recortó el precio de venta de su petróleo para compradores asiáticos, situándolo con descuento respecto al índice de referencia regional por primera vez desde 2020. "Esto ha reforzado la idea de que sus precios no eran lo suficientemente competitivos para atraer a compradores asiáticos, ante la disponibilidad de suministro más barato de otros productores", comentan los analistas de Renta 4.

Por otra parte, los analistas de Bankinter han anticipado una sesión de toma de beneficios en el sector tecnológico debido a la incorporación este martes de SpaceX al índice Nasdaq 100 y después de conocerse los resultados preliminares de Samsung, que prevé ganar 19 veces más en el segundo trimestre, hasta un récord de 51.000 millones de euros.

Este martes también se ha conocido que el Banco Central Europeo (BCE), en su labor de supervisor bancario, ha instado a las principales entidades de la zona euro a presentar "antes del 31 de octubre de 2026" un plan de acción integral con medidas concretas para abordar las amenazas de ciberseguridad relacionadas con los modelos de IA de vanguardia, como Mythos, desarrollado por Anthropic.

Fuera de España, el Gobierno francés ha vuelto a revisar a la baja por segunda vez en lo que va de año su pronóstico de crecimiento para la segunda mayor economía de la UE, cuya expansión será este año del 0,7%, dos décimas por debajo del crecimiento del PIB anticipado previamente.

En el terreno macro español, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 5.616,97 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a seis meses pero recortándola a un año.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, que se eleva a la cifra "récord" de 226.032 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al gasto nacional del año pasado.

De su lado, la junta general ordinaria de accionistas de Inditex ha aprobado este martes el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri, que fue presidente de Caixabank entre 2021 y 2024, como nuevo consejero independiente de la compañía.

En este contexto, los valores que más han subido este martes han sido Puig (+1,96%), Telefónica (+1,67%), Logista (+1,13%), Naturgy (+0,88%), Inditex (+0,82%) y Enagás (+0,66%).

Del lado contrario se han situado Acciona (-5,26%, por el efecto 'ex dividendo'), Solaria (-3,38%), ACS (-3,06%), Ferrovial (-2,63%9 y Sacyr (-1,27%).

Respecto a resto de los principales mercados europeos, solo Londres ha cerrado en positivo, subiendo un 0,13%. París ha caído un 0,51%; Fráncfort, un 1,37%; y Milán, un 0,95%.

El barril de Brent subía un 2,96% al cierre de la sesión europea, hasta los 74,10 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 70,52 dólares, un 2,87% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,475%, frente al 3,429% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha situado en los 48,2 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,17% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1423 dólares por cada euro.