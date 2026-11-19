Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con un descenso del 0,97%, hasta situarse en los 19.186,2 puntos, en el día del estreno del gigante de la inteligencia artificial (IA) Anthropic, dueña de Claude, en Wall Street, que apunta a ganancias del 30%, según las primeras operaciones en el mercado.

Tras abrir el Nasdaq a las 15.30 horas (hora peninsular), los inversores continúan atentos a los primeros pasos de la 'startup' de IA. La agencia Bloomberg apunta a un repunte del 30% desde su precio de salida fijado esta pasada madrugada en los 83 dólares, lo que dejaría un precio de 108 dólares por acción.

Por su parte, fuentes del mercado revelan al 'Financial Times' que iniciará la cotización por encima de los 110 dólares, mientras la cadena estadounidense CNBC indica un precio inicial de al menos 105 dólares.

En concreto, la empresa ha fijado en 83 dólares (75,7 euros) por acción el precio de su oferta pública inicial (OPI), situándose por encima de la horquilla de entre 70 y 78 dólares anunciada inicialmente y convirtiéndose en el mayor debut bursátil de la historia, por delante del récord establecido el pasado junio por SpaceX.

Por otro lado, los inversores han estado también pendientes de la histórica cumbre a tres bandas entre el presidente de EEUU, Donald Trump; el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que han acordado dialogar para prevenir la proliferación de armas nucleares, y cerrar filas para reformar Naciones Unidas, garantizar el suministro estable de energía y cargar contra el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Ya en España, Solaria ha indicado que prevé alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de entre 540 y 560 millones de euros en el ejercicio 2029, lo que supone duplicar los 266 millones registrados en 2025, y mantener una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) cercana al 20% durante el periodo.

En el ámbito macro, el Tesoro ha adjudicado este jueves 5.432,8 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades superiores al 3,4% a los inversores, según el resultado publicado por el Banco de España.

En este contexto, todos los valores del selectivo cotizaban en negatico, salvo Acerinox, que avanzaba un 0,46%. En el lado de las pérdidas se situaban Solaria (-5,41%), Acciona Energia (-3,25%), Grifols (-3,07%), Acciona (-2,94%), Colonial SFL (-2,35%), Rovi (-2,22%) y Ferrovial (-2,06%).

El resto de los principales mercados europeos cotizaba en 'rojo' al cierre, con caídas del 1,01% para Fráncfort, del 0,93% para Londres y del 0,81% para París.

El barril de Brent se situaba en 92,91 dólares, un 1% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 83,64 dólares, un 1,62% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,993%, hasta los 58,3 puntos básicos, mientras que el euro, en su cruce frente al dólar, alcanzaba un tipo de cambio de 1,0980 dólares por cada euro.