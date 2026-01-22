El Ibex 35 modera su subida al 0,5% en la media sesión y avanza sobre los 17.500 enteros

Archivo - Paneles del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 moderaba su impulso al 0,52% al mediodía, hasta los 17.528,4 enteros, tras amanecer con una subida del 1,18% que le llevaba a sobrepasar los 17.600 puntos.

El selectivo se ha sumado al buen tono que está propiciando la desescalada en el conflicto abierto por EEUU en Groenlandia. En concreto, y tras varias semanas de amenaza con aranceles y con un posible uso de la fuerza para tomar la isla ártica, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer su intención de controlar la región mediante el diálogo, descartando una invasión militar.

Esta desescalada se recoge hoy con subidas en Europa, después de que ayer la bolsa estadounidense ya cerrase con alzas por encima del 1%. Así, al mediodía de este jueves, Fráncfort subía un 1,27%, París, un 1,10%; Milán, un 0,97%; y Londres, un 0,65%.

En el plano 'macro', este jueves se publicarán en EEUU el deflactor del consumo privado subyacente de noviembre y el dato del PIB del tercer trimestre de 2025 final, que según los analistas de Renta 4, debería confirmar los "sólidos datos" publicados en las anteriores revisiones.

En España, ha comenzado oficialmente la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025 con las cifras de Bankinter, que obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto del ejercicio pasado, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior.

Bankinter, de hecho, lideraba las caídas del Ibex 35 en la media sesión, con un descenso del 2,50%, seguido por Repsol (-2,42%), CaixaBank (-1,27%), Cellnex (-1,07%) y Amadeus (-0,87%). Por el lado de las subidas, las lideraban ArcelorMittal (+4,50%), Puig (+3,68%), Acerinox (+3,65%), IAG (+2,61%) y ACS (+2,43%).

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 1,23%, hasta los 64,44 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 1,25%, hasta los 59,86 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1694 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,250%, con la prima de riesgo en los 39 puntos básicos.