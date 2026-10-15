El Ibex 35 pierde los 19.200 puntos (-0,28%) arrastrado por las caídas de las tecnológicas en Asia

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con un recorte del 0,28%, hasta situarse en los 19.177,70 puntos, en una jornada marcada por las intensas ventas en el sector tecnológico asiático, que han contagiado al resto de parqués mundiales por las dudas en torno al desarrollo de la inteligencia artificial.

Los analistas de XTB explican que el dato de inflación de Estados Unidos-- del 3,7% interanual en septiembre-- "reaviva la cuestión de si el ritmo de crecimiento futuro de los beneficios justifica las valoraciones actuales con un coste de financiación tan elevado" en el sector tecnológico.

Como consecuencia, el Kospi de Corea del Sur cerró con una caída del 7,6%, mientras que el Nikkei 225 de Japón descendió un 4,9%, con Samsung y SK Hynix cayendo un 9,5% y un 11,1%, respectivamente.

En el plano geopolítico, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han reivindicado este miércoles la destrucción de un 'dhow', un tipo de velero de origen árabe, "vinculado a Irán" y que estaría realizando "labores de vigilancia" sobre la Armada norteamericana desplegada en el golfo de Omán, en el marco del bloqueo naval estaounidense contra Irán.

En la región, la insurgencia hutí de Yemen también ha informado de un nuevo ataque vespertino contra el aeropuerto internacional Rey Jalid en la capital de Arabia Saudí, Riad, que según la defensa aérea saudí se ha traducido en la intercepción de un misil balístico que ha dejado al menos un herido por metralla.

En esta contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 0,08% al cierre de la jornada de las Bolsas europeas, hasta los 106,14 dólares por barril. Por su parte, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU, se encarecía un 2,56%, hasta los 97,52 dólares por barril.

En España, en el ámbito 'macro', el Tesoro Público español ha colocado este jueves 5.435,3 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las tres referencias emitidas, según el resultado publicado por el Banco de España.

Además, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerado "factible" que el Gobierno pueda aprobar en diciembre el Real Decreto-ley de actualización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque se encuentre en funciones tras la cita electoral del 29 de noviembre, al tiempo que ha expresado su confianza en poder suscribir la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de las elecciones.

A nivel internacional, se ha conocido que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado que tomará las medidas necesarias para completar la liberación de los 100 millones de barriles de petróleo restantes del compromiso de un total de 400 alcanzado en marzo.

Del lado empresarial, Amper ha confirmado que se encuentra actualmente en fase de negociaciones para la adquisición de la empresa de sensores de radar Advanced Radar Technologies (ART), sin que por ahora haya suscrito ningún acuerdo vinculante al respecto.

En el campo energético, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ha anunciado la firma de un acuerdo con la española Solaria para el desarrollo de un parque tecnológico de centros de datos que supondrá una inyección de 5.700 millones de dólares (5.080 millones de euros).

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la sesión han sido Cellnex (+3,56%), Telefónica (+2,98%), Grifols (+2,85%) y Sacyr (+2,67%). De su lado, Ferrovial encabezó los descensos (-4,30%), seguido de Merlin Properties (-4,05%), Rovi (-2,46%) y Banco Sabadell (-2,02%).

El resto de los principales parqués europeos ha finalizado la sesión con disparidad: el índice británico FTSE 100 subió un 1,08%, el francés Cac 40 ganó un 0,78%, el alemán Dax remontó un 0,33%, el italiano FTSE MIB perdió un 0,72% y el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,36%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con dudas: el Dow Jones repuntaba un 0,92%, el S&P 500 ganaba un 0,15 y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, perdía un 0,37%.

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años descendía hasta el 4,013%, frente al 4,084% del cierre del miércoles. De su lado, la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- se situaba en los 62,68 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,43% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1205 'billetes verdes'.

En cuanto al ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro subía un 1,55% hasta situarse en los 4.171 dólares, mientras que la principal criptomoneda del mercado, el bitcoin, remontaba un 0,89%.