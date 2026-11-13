El Ibex 35 retoma los 20.000 puntos en la media sesión con el crudo en 95 dólares el barril

1133561.1.260.149.20261113120434 Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este viernes con un avance del 0,41%, lo que llevaba al selectivo nacional a retomar los 20.000 enteros. En concreto, el índice español se colocaba en los 20.048,6 puntos en una jornada marcada de nuevo por los acontecimientos en Oriente Próximo, que mantienen el precio del petróleo en los 95 dólares, y los resultados empresariales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el régimen de Irán "se está desmoronando", afirmando que su economía está destruida, sus Fuerzas Armadas han sido "aniquiladas" y que Washington ejerce un "control total" sobre el estrecho de Ormuz sin haber sufrido bajas militares en los últimos cinco meses.

En una entrevista telefónica concedida a la conservadora cadena de televisión estadounidense Salem News Channel, el mandatario ha subrayado que no dudará en recurrir nuevamente a la fuerza militar si detecta que la situación en la región toma un rumbo desfavorable, tras señalar que Estados Unidos lleva tres semanas combatiendo "a un ritmo bastante rápido".

De su lado, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber atacado y destruido un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos situado en Bahréin, en represalia por un bombardeo aéreo previo contra una torre de telecomunicaciones en la localidad iraní de Sirik, en la provincia meridional de Hormozgán.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim --vinculada al propio órgano castrense--, la fuerza aeroespacial del cuerpo militar de élite iraní ha detallado que la operación se ha ejecutado en respuesta directa a la ofensiva aérea atribuida a las fuerzas estadounidenses contra las infraestructuras de Sirik.

Al mismo tiempo, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmed Vahidi, ha asegurado que la República Islámica responderá con firmeza ante la "más mínima agresión" de Estados Unidos e Israel, en un momento de 'impasse' en el conflicto y cuando las partes mantienen contactos diplomáticos que tampoco han producido avances hacia la resolución de la crisis.

En este contexto, el precio del barril de petróleo Brent --de referencia en Europa-- caía hasta los 95,5 dólares por barril, un 0,37% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se abarataba un 0,8%, hasta los 88 'billetes verdes'.

En el ambito 'macro', el producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una expansión trimestral del 0,4% en el tercer trimestre de 2026, desacelerándose así dos décimas respecto del crecimiento del 0,6% registrado entre abril y junio, según la segunda lectura del dato publicada por Eurostat.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha señalado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%.

Respecto al plano empresarial, Técnicas Reunidas ha informado, antes de la apertura del mercado, que obtuvo un beneficio neto de 119,6 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que representa un incremento del 12% respecto a los 106,9 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía recuperará el diviendo a cuenta tras firmar una cartera récord.

Asimismo, Enagás ha comunicado que, a través de su filial Enagás Internacional ha firmado un acuerdo con EDF Invest -división de Electricité de France (EDF)- para adquirir una participación del 18% en el capital social de la sociedad francesa Teréga por un importe de 311 millones de euros. De este modo, su participación en esta empresa gala se eleva hasta el 49,5%.

Por último, el grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications registró pérdidas netas atribuidas de 54,2 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, frente al beneficio neto atribuido de 22,1 millones de euros contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior, según las cuentas no auditadas presentadas este viernes por la compañía.

ACCIONA LIDERA LOS DESCENSOS DEL IBEX 35 CON UN -7%

En este contexto, los valores más bajistas en la media sesión de la jornada eran Acciona, que bajaba un 6,7%, así como Acciona Energía, que cedía un 5,7%, mientras que Colonial bajaba un 2,5% y Arcelormittal un 1,85%.

De su lado, los títulos que mejor resistían a las 12.00 horas eran Repsol, con un ascenso del 1,64%; seguido de Redeia, con un avance del 1,52%; así como Mapfre, con una subida del 1%; e Iberdrola, que crecía un 0,94%.

La cotización positiva del Ibex 35 secunda la tendencia del resto de los principales índices del 'Viejo Continente', que subían igualmente en la media sesión. De este modo, el CAC 40 francés, ascendía un 0,15%; el DAX 30 alemán, un 0,17%; el MIB italiano, un 0,19%; y el FTSE 100 británico, un 0,27%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar y se cambiaba por 1,1047 'billetes verdes', mientras que el bono español de deuda a 10 años se elevaba hasta el 3,929%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 56,90 puntos.