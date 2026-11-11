Vox pide formalmente que la Diputación Permanente no vote mañana los decretos de vivienda por fraude de ley

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido que se excluya del orden del día de la reunión que este jueves tiene convocada la Diputación Permanente del Congreso el debate y votación para la convalidación o derogación de los dos decretos ley de vivienda aprobados por el Gobierno tras la disolución de las Cortes, pues considera que son prácticamente idénticos a los que ya rechazó el Pleno de la Cámara el 2 de noviembre y que volver a votarlos sería incurrir en un "fraude constitucional".

Así lo explica el partido de Santiago Abascal en los escritos que ha registrado ante la Mesa de la Diputación Permanente, un órgano que ese reunirá este jueves a primera hora y que, previsiblemente, rechazará las peticiones gracias a la mayoría del PSOE y Sumar.

Vox sostiene que el pasado 2 de noviembre el Congreso ya derogó expresamente los dos decretos leyes de vivienda (uno más amplio que incluye medidas para intervenir el mercado y un segundo para la prórroga automática de los contratos de alquiler) y defiende que la competencia de la Diputación Permanente "para aprobar decretos ley cuando la Cámara está disuelta no puede convertirse en un mecanismo para obtener, de modo inmediato y sobre normas esencialmente idénticas, el resultado contrario a la voluntad expresa del Pleno".

Además, Vox ha insistido en su denuncia de que la Diputación Permanente que ha funcionado durante toda la legislatura no tiene una "composición proporcional" a la del Pleno, lo que a su juicio contraviene el artículo 78.1 de la Constitución. Por eso pide que se aplique el llamado voto ponderado y que su presidenta, la socialista Francina Armengol, se abstenga de votar en este órgano.